"Каждый получит свои квартиры": в акимате Астаны сделали заявление по сносу двух ЖК

Стройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители Астаны, составившие договор со строительной компанией, которую обязали снести строящийся жилой комплекс, получат свои квартиры, сообщил столичный акимат в своем официальном Telegram-канале.

В акимате Астаны напомнили, что строительство ЖК "Dublin" велось без разрешительных документов. Там отметили, что участок на пересечении улиц Чингиза Айтматова и Жубана Молдагалиева заблаговременно был определен и выделен под строительство теплотрассы.

"Следовательно, строительство на том участке остановлено. Возведенные конструкции (сваи) будут демонтированы и перенесены на разрешенный участок. Интересы граждан, составивших договор со строительной компанией, будут соблюдены: каждый получит свои квартиры", – гласит сообщение акимата города.

Что касается ЖК "Washington" – в этом случае, как сообщили в столичном акимате, застройщику поручено устранить допущенные нарушения и оформить все необходимые разрешительные документы.

Что произошло?

Ранее суд постановил снести строящийся МЖК Washington в Астане, расположенный на улице Алихана Бокейхана в районе Есиль. Застройщика, как сообщалось тогда, оштрафовали.

Позже на сайте судов Астаны рассказали подробности ситуации.

Согласно сообщению, 28 октября 2022 года решением специализированного межрайонного экономического суда Астаны удовлетворен иск Управления контроля и качества городской среды к ТОО "Строй Премиум Класс" о понуждении в приостановлении строительно-монтажных работ (СМР) и демонтаже строений.

"Иск мотивирован тем, что со стороны застройщика не исполнены требования предписания, ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности за производство СМР без соответствующих разрешений и правоустанавливающих документов на застраиваемые земельные участки", – говорилось в сообщении.

Было установлено, что на объекте велись работы без зарегистрированного уведомления о начале СМР, а также отсутствовало соответствующее право на земельный участок.

Кроме того, как сообщалось, застройщик не достиг соглашения о выкупе, в том числе с третьим лицом по делу – собственником участка А. Последней подавалась жалоба на действия ответчика в уполномоченный орган.

Ответчик не согласился с судебным актом и обжаловал решение суда в апелляционном порядке. Однако решение суда первой инстанции оставили без изменения.

А 12-этажный комплекс комфорт-класса "Dublin", как мы писали ранее, должен был расположиться на левом берегу столицы.

Вчера строящееся здание пытались разрушить по решению суда. Однако технике, с помощью которой намеревались начать снос, воспрепятствовали строители. В итоге все закончилось столкновением, во время которого экскаватор перевернул на бок многотонный погрузчик.

Все это, как сообщается, разворачивалось на глазах у дольщиков жилого комплекса. Люди пришли сюда для того, чтобы разузнать о судьбе вложенных в строительство денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017774-kazhdyy-poluchit-svoi-kvartiry-v-akimate-astany-sdelali-zayavlenie-po-snosu-dvuh-zhk/