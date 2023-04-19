Суд постановил снести строящийся ЖК в Астане и оштрафовал застройщика

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане застройщика обязали снести возводящийся ЖК, а после неисполнения постановления суда компания получила штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Как сообщили в ведомстве, ТОО "Строй Премиум Класс" обязали приостановить все строительно-монтажные работы по объекту МЖК Washington (МЖК – малоэтажный жилой комплекс), который расположен на улице Алихана Бокейхана, 13, в районе Есиль в Астане.

Отмечается, что ТОО также обязали произвести демонтаж возведенных строений по данному объекту.

"11 января 2023 года должнику вручено уведомление о необходимости исполнения судебного акта. Согласно актам установлено, что строительно-монтажные работы на данном объекте ведутся до сих пор", – отметили в Минюсте.

Сообщается, что должник был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 138 000 тенге.

"Взыскана пеня согласно статьи 104 закона об исполнительном производстве в размере 1 104 000 тенге (за каждый день просрочки в период с 21 января по 21 февраля 2023 года).

В настоящее время в суде рассматривается повторное представление судебного исполнителя о взыскании пени с должника", – добавили в ведомстве.

Отметим, что согласно указанной выше статье в случае неисполнения должником требований судебного исполнителя в установленный срок судебный исполнитель обращается с представлением в суд о взыскании с должника пени в доход государства в размере:

2 МРП (6 900 тенге) с физических лиц за каждый день просрочки;

10 МРП (34 500 тенге) с юридических лиц за каждый день просрочки.

Подчеркивается, что постановление должником пока исполнено. Сейчас оно находится на исполнении в Департаменте юстиции города Астаны.

Напомним, вчера в Генеральной прокуратуре сообщали, что казахстанские дольщики потеряли более 30 млрд тенге из-за ненадежных застройщиков. Также по Казахстану к административной ответственности за незаконный сбор средств граждан было привлечено свыше 300 компаний с суммой штрафа на 250 млн тенге.

МЖК Washington на карте Астаны. Скриншот: 2GIS

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017414-sud-postanovil-snesti-stroyaschiysya-zhk-v-astane-i-oshtrafoval-zastroyschika/