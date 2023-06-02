"Единственный в классе": только одного ученика выпустила школа в Павлодарской области

Школьная линейка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера, 1 июня, со школой в селе Торткудык в Павлодарской области попрощался всего один ученик. Всего же в школе обучалось 26 детей, передает Первый канал "Евразия".

Данияз Туребаев – единственный ученик в классе. Перед выпускным за молодым человеком заходят не одноклассники, а ребята помладше.

"Одному тяжелее учиться и по-любому надо делать домашние задания, никак не пропускать, никак не убежать и полностью отсиживать уроки", – рассказывает Данияз.

Всего в сельской школе учится 26 детей. Праздник для себя они устроили сами. Но, по данным телеканала, классы с одним учеником в селе Торткудык могу уйти в историю – сказывается демографический бум прошлых лет. В этом году в первый класс сюда придут сразу 10 детей

Директор школы называет это сенсацией. Из десяти будущих первоклашек шестеро пойдут в классы с русским языком обучения. Для четверых откроют казахский класс.

При этом из педагогического состава большая часть – выпускники этой же школы. При этом классным руководителем Данияза был его старший брат Ниязбек.

"У нас 12 учителей. Из них 10 учителей – это выпускники нашей школы, которые учились в этой школе, поступили на грант и вернулись в родную школу. В прошлом году мы пригласили двух молодых специалистов. Они, можно сказать, задержались, несмотря на наши сельские условия и пожелали, что в дальнейшем будут работать у нас", – рассказала директор торткудукской сельской школы Сауле Смакаева.

Сейчас единственный выпускник школы говорит, что выбор профессии дался нелегко. Взвешивал, размышлял и в итоге решил стать учителем.

"Я хочу поступить в Павлодар в ПГПИ и заниматься спортом, дзюдо и получить КМС, стать учителем физкультуры", – рассказал молодой человек.

Недавно он сказал родителям, что, отучившись на учителя, обязательно вернется в отчий дом.

"Я детей с детства учил и до сих пор говорю, что надо быть трудолюбивыми, честными. Они в школе всегда хорошо учились. Старшие дети стали учителями по физике и информатике. Сейчас уже работают. Ниязбек здесь в нашей школе, а дочка Ботагоз в павлодарской школе кадетов", – рассказал отец Данияза Нурхан Туребаев.

Напомним, вчера в казахстанских школах прозвенел последний звонок. Мы показывали, как прошли торжественные линейки в школах Алматы.

Также глава Минпросвещения Гани Бейсембаев, который побывал на торжественной линейке по случаю окончания учебного года в одной из столичных школ, рассказал о том, как сам учился в школе.

Кроме того он сообщил, сколько школ провели последний звонок раньше времени.

Изменение продолжительности учебного года в Казахстане

Напомним, в июле прошлого года в Министерстве просвещения заявили, что рассматривают вопрос о продлении учебного года в Казахстане.

В ведомстве сообщили, что летние каникулы станут на 5 дней короче.

Кроме того, отмечалось, что ранее эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

Позже главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова комментировала решение Минпросвещения продлить школьный учебный год в Казахстане до 31 мая. Она пояснила, что продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет.

15 августа 2022 года в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая.

При этом в начале марта 2023 года министр просвещения Гани Бейсембаев уже говорил, что поступает много предложений от родителей с просьбой вернуть завершение учебного года на 25 мая. Он заявлял, что этот вопрос буде еще раз рассмотрен экспертами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023058-edinstvennyy-v-klasse-tolko-odnogo-uchenika-vypustila-shkola-v-pavlodarskoy-oblasti/