Продлить учебный год на две недели могут в школах Казахстана

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В Министерстве просвещения Казахстана рассматривают возможность продления учебного года для школьников на две недели. Соответствующий документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения предлагает увеличить продолжительность учебного года:

в 1 классах – до 35 учебных недель;

во 2-11 (12) классах – до 36 учебных недель.

"Увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения "сложных" тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения", – говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Отмечается, что сокращение числа летних каникулярных дней снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год. Также такое решение, по мнению ведомства, может повлиять на сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся.

Согласно приказу, планируется определить следующие сроки школьных каникул на 2022-2023 учебный год:

осенние – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);

зимние – 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);

весенние – 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);

дополнительные каникулы для 1-х классов – 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).

В Министерстве просвещения подчеркнули, что проект находится на обсуждении и принятых решений пока нет.

Согласно данным на портале, публичное обсуждение документа продлится до 2 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979385-prodlit-uchebnyy-god-na-dve-nedeli-mogut-v-shkolah-kazahstana/