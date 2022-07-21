Как сократят летние каникулы в школах, рассказали в Минпросвещения

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В Министерстве просвещения изучили предложения экспертов касательно сокращения школьных каникул. Планируется, что летние каникулы станут на 5 дней короче, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что ранее эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

Кроме того, при переходе на 5-дневную учебную неделю количество учебных дней уменьшилось сразу на 34 дня.

"Таким образом, в среднем общее количество учебных дней в нашей стране составляет около 150 дней, тогда как в развитых странах – около 200 дней", - отметили в Минпросвещения.

Кроме того, эксперты считают, что добавление дополнительных учебных недель сократит количество ежедневных уроков, то есть ежедневную учебную нагрузку как на педагога, так и на школьника, а многие школы с шестидневкой в новых условиях смогут перейти на пятидневную учебную неделю.

В министерстве подчеркивают, что на периоде летних каникул изменения никак не отразятся – с 1 июня и до 1 сентября дети будут отдыхать.

"Нами была создана рабочая группа с участием ученых, психологов, родителей и педагогов. Был изучен и международный опыт. Рабочая группа не поддержала предложения экспертов и внесла альтернативное предложение: не менять срок начала учебного года и оставить, как прежде, 1 сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая.

Таким образом, разница в выходе на каникулы составит только 5 дней", - пояснила председатель КДСО Гульмира Каримова.

Она также подчеркнула, что улучшать качество образования ведомство будет не только за счет учебных дней, но и за счет сокращения общей учебной нагрузки, улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов.

"Также с начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах. Кроме того, увеличение продолжительности учебного года позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, поскольку уроков будет меньше. Это к тому же снизит нагрузку и на аудиторный фонд школ", добавила Каримова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979483-kak-sokratyat-letnie-kanikuly-v-shkolah-rasskazali-v-minprosvescheniya/