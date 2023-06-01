"Была единственная двойка": глава Минпросвещения о своей учебе в школе

Гани Бейсембаев.Фото: primeminister.kz

Глава Минпросвещения сегодня присутствовал на торжественной линейке по случаю окончания учебного года в одной из столичных школ, передает корреспондент NUR.KZ.

После ее завершения министр рассказал журналистам, как учился в школе сам.

"Родители, особенно мама, всегда следила за моими оценками. Чтобы радовать своих родителей, я всегда стремился учиться на отлично. Потому что каждый раз, когда я получал пятерку, мама пекла вкусные пирожки, сдобные булочки, каждый раз за хорошую оценку у нас был радостная, позитивная аура в нашей семье", - сказал Гани Бейсембаев.

Он также признался, что за все время обучения он лишь один раз получил двойку.

"У меня была единственная двойка в 11 классе по предмету НВП (начальная военная подготовка - прим. ред.): из-за того, что не имел формы, мне поставили двойку. А так у меня всегда были четверки и пятерки", - заверил министр.

Глава Минпросвещения отметил, что окончил школу более 30 лет назад.

"В нашей школе выпускного (вечера - прим. ред.) не было… Никаких празднеств, никаких таких мероприятий в наше время не было. Но, когда я уже работал учителем, естественно, я радовался вместе с детьми, что у них завершение учебного года на линейке, вот как сегодня", - резюмировал Гани Бейсембаев.

Отметим, что в этом году учебный год для казахстанских школьников завершился не 25 мая, а 1 июня.

Продление учебного года в Казахстане

В августе 2022 года Министерство просвещения изменило сроки учебного года для казахстанских школьников. Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель - во 2-11 классах, вместо 34 недель, как это было ранее.

В январе в комитете среднего образования Минпросвещения сообщили, что последний звонок в этом году пройдет 1 июня в Международный день защиты детей.

В начале марта глава Минпросвещения отвечал на вопрос о том, могут ли вернуть окончание учебного года в прежние рамки - с 1 июня на 25 мая. В ответ Бейсембаев сообщил, что нужно еще раз собрать экспертное сообщество и обсудить этот вопрос с родителями.

На днях депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов объяснил, зачем нужно было продлевать учебный год.

25 мая министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев рассказал о составлении учебных программ, и как они связаны с продолжительностью учебного года.

Накануне, 31 мая, депутат Ирина Смирнова раскритиковала решение министерства о продлении учебного года. Она назвала решение непрофессиональным. По ее словам, родители казахстанских школьников готовят петицию, чтобы вернуть прежние рамки учебного года.

1 июня после торжественной линейки в одной из школ Астаны Гани Бейсембаев заверил, что дополнительных расходов из-за продления учебного года бюджет страны не понес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022951-byla-edinstvennaya-dvoyka-glava-minprosvescheniya-o-svoey-uchebe-v-shkole/