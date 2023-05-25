"Запрещают запускать воздушные шары на линейках": в Минпросвещения ответили на слухи в соцсетях

Последний звонок. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК у министра просвещения спросили о появившейся в соцсетях информации от родителей о запретах на запуск воздушных шаров и вручение грамот в школах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист, задававший вопрос министру, уточнила, что о подобном запрете в соцсетях сообщили родители школьников.

"Никаких запретов министерством по выдаче благодарственных писем или грамот не было, видимо, это какие-то частные инициативы.

Мы, в принципе, информацию тоже получаем, департаменты по обеспечению качества в регионах ведут мониторинг по самой организации данных мероприятий (линеек и последних звонков – прим. ред.), никаких запретов со стороны министерства не было", – заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Как изменился учебный год в Казахстане

В июле прошлого года в Минпросвещения сообщили о планах по изменению продолжительности учебного года в школах Казахстана. Отмечалось, что продление учебного года на несколько дней позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивность изучения сложных тем.

После этого в ведомстве рассказали, что летние каникулы для казахстанских школьников станут на 5 дней короче.

В августе в Минпросвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая.

Между тем в январе текущего года в ведомстве еще раз подтвердили, что последний звонок в школах Казахстана в этом учебном году состоится 1 июня – в День защиты детей.

При этом в начале марта министр просвещения отмечал, что поступает много предложений от родителей с просьбой вернуть завершение учебного года на 25 мая.

А в апреле Гани Бейсембаев подписал приказ о сроках завершения учебного года. Согласно документу, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.

На прошлой неделе в Минпросвещения сообщили о датах последних звонков и вручения аттестатов в школах Казахстана в 2023 году. В ведомстве порекомендовали проводить последние звонки, торжественные линейки 1 июня. А торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов Минпросвещения рекомендует проводить 20-22 июня в стенах школ.

Также в управлении образования Алматы сообщили о датах этих мероприятий для школьников в южной столице. Так, 1 июня в школах для выпускников 9-х и 11-х классов пройдет торжественное мероприятие по завершению учебного года – начало в 09:00. Также 1 июня пройдет праздничный фестиваль "Алматы БАЛАFEST-2023" с награждениями победителей конкурсов и олимпиад. С 28 июня по 1 июля – рекомендованные даты для торжественного вручения дипломов в организациях технического профессионального образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022055-zapreschayut-zapuskat-vozdushnye-shary-na-lineykah-v-minprosvescheniya-otvetili-na-sluhi-v-sotssetyah/