Точную дату окончания учебного года назвали в Минпросвещения

Линейка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр просвещения Гани Бейсембаев подписал приказ о сроках завершения учебного года. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на своей странице в Facebook.

Сообщается, что был принят приказ министра просвещения об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.

В соответствии с приказом:

Учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года. Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов проводятся со 2 по 13 июня 2023 года. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов проводятся с 5 по 19 июня 2023 года.

Также были утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:

для обучающихся 9 (10) классов:

письменный экзамен по языку обучения в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2023 года; письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) – 6 июня 2023 года; письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 9 июня 2023 года; письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 13 июня 2023 года.

для обучающихся 11 (12) классов:

письменный экзамен по языку обучения – 5 июня 2023 года; письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 8 июня 2023 года; устный экзамен по истории Казахстана – 12 июня 2023 года; письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 15 июня 2023 года; письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 19 июня 2023 года.

"Управления образования областей, городов Астана, Алматы и Шымкент принимают меры по организованному завершению учебного года", – добавила Шолпан Каринова.

Отметим, что последний звонок, как сообщали ранее в Комитете среднего образования Минпросвещения, пройдет 1 июня в Международный день защиты детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016453-tochnuyu-datu-okonchaniya-uchebnogo-goda-nazvali-v-minprosvescheniya/