Когда пройдут последний звонок и вручение аттестатов в школах Казахстана в 2023 году

Последний звонок. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замминистра просвещения Шолпан Каринова на брифинге в СЦК назвала рекомендованные даты проведения школьных звонков и вручения аттестатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр просвещения напомнила, что в этом году в Казахстане занятия в школах закончатся 31 мая. В этот день школы проводят уроки, а в завершении дня - классный час.

Решение о проведении торжественной линейки школы принимают самостоятельно, однако, у Минпросвещения есть рекомендованная дата для этого дня.

"Министерство просвещения поддерживает все школьные традиции по проведению последних звонков. Отмечаем, что в нормативных правовых документах министерства РК о проведении данного мероприятия пунктов нет, не было и ранее, нет и сейчас. При этом министерство рекомендует проводить последние звонки, торжественные линейки 1 июня в формате и рамках мероприятия по празднованию Дня защиты детей", - заявил Каринова.

Она добавила, что итоговые выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут со 2 по 13 июня. Государственные выпускные экзамены для выпускников 11 классов пройдут с 5 по 19 июня.

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов Минпросвещения рекомендует проводить 20-22 июня в стенах школ.

"При организации классных часов и линеек, торжественном вручении аттестатов о среднем образовании в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, на привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий. Запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам", - добавила замминистра.

В колледжах, по словам вице-министра, торжественное вручение дипломов рекомендуют проводить с 28 июня по 1 июля.

Продолжительность учебного года в Казахстане

Летом прошлого года в Министерстве просвещения заявили о планах по изменению продолжительности учебного года в школах РК. Отмечалось, что продление учебного года на несколько дней позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивность изучения сложных тем.

После специалисты ведомства подтвердили, что летние каникулы для казахстанских школьников станут на 5 дней короче.

15 августа 2022 года в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников - его продлили до 31 мая.

Вначале текущего года в ведомстве еще раз подтвердили, что последний звонок в казахстанских школах в этом учебном году состоится 1 июня – в День защиты детей.

В апреле министр просвещения Гани Бейсембаев подписал приказ о сроках завершения учебного года. Согласно документу, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020577-kogda-proydut-posledniy-zvonok-i-vruchenie-attestatov-v-shkolah-kazahstana-v-2023-godu/