Когда пройдет последний звонок у школьников, рассказали в Минпросвещения (видео)

Школьная линейка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В этом году последний звонок в школах пройдет 1 июня, в Международный день защиты детей. Об этом сообщила председатель Комитета среднего образования Минпросвещения РК Гульмира Каримова на официальной странице ведомства в Facebook.

В этом году школьники Казахстана будут праздновать последний звонок 1 июня.

"Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно, как нам всем известно, учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год завершается у нас 31 мая.

31 мая – это учебный день и помимо уроков будут проводиться внеклассные мероприятия с учетом возрастных особенностей детей.

1 июня дети официально выходят на летние каникулы. Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником будут проводиться праздники последних звонков", – рассказала Гульмира Каримова.

Напомним, что вчера депутат Аманжол Алтай попросил правительство перенести дату последнего звонка в школах страны с 31 мая на 30 мая или 1 июня. Он объяснил свое предложение тем, что 31 мая является Днем памяти жертв политических репрессий и голода.

Изменение продолжительности учебного года в Казахстане

Напомним, что в июле прошлого года в Министерстве просвещения заявили, что рассматривают вопрос о продлении учебного года в Казахстане.

В ведомстве сообщили, что летние каникулы станут на 5 дней короче.

Кроме того, отмечалось, что ранее эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

Отметим, что главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова комментировала решение Минпросвещения продлить школьный учебный год в Казахстане до 31 мая. Она пояснила, что продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет.

15 августа в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005969-datu-poslednego-zvonka-v-shkolah-snova-perenesli-v-kazahstane-video/