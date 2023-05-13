Как хотят контролировать скорость самокатов в Казахстане, ответила депутат

Самокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Одна из разработчиков законопроекта об электросамокатах в Казахстане депутат Екатерина Смышляева рассказала, как будут контролировать ограничение скорости в 25 км/ч, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ограничение по скорости в 25 километров в час для электросамокатов установлено исходя из норм технического регламента. Это предельная скорость, при которой транспортное средство относится к категории электросамокатов. Самокаты со скоростью выше 25 километров в час автоматически относятся к категории мопедов", – пояснила депутат.

Корреспондент NUR.KZ спросил у разработчика, как будут контролировать скорость личных электросамокатов казахстанцев, поскольку прокатные компании могут установить на самокатах предельную скорость, а скорость личного электротранспорта граждане должны сбрасывать сами.

"Сейчас это открытый вопрос, который требует доработки. Один из вариантов решения – введение запрета на ввоз электросамокатов, развивающих недопустимые скорости. Сегодня этот вопрос обсуждается.

Еще один вариант – введение системы идентификации электросамокатов. Если у транспортного средства будет номер – можно будет использовать действующие системы видеофиксации.

Скорость пешеходного режима у частных самокатов также определяется визуально, поскольку практически равна скорости пешеходного потока", – сообщила Смышляева.

Касательно контроля скорости электросамокатов в парках и на тротуарах она сообщила, что ставка делается на общественный контроль.

"Градус напряжения в обществе, связанный с электросамокатами на тротуарах, достаточно высок. Думаю, граждане сами будут активно содействовать полиции. Специальные приложения для общественного контроля у МВД уже имеются. На обращения граждан будет реагировать полиция", – добавила депутат.

Напомним, что ранее для самокатчиков в Казахстане предложили ввести ограничения – для езды по дорогам у них должны быть права, а также шлем и светоотражающая одежда. Максимальная скорость езды при этом – 25 километров в час.

Позже в МВД рассказали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение нововведенных правил.

Ситуация с электросамокатами в Казахстане

Отметим, что проект стандарта по эксплуатации электросамокатов был разработан в Казахстане еще в июне прошлого года. Согласно стандарту, максимальная скорость для этого транспортного средства предусматривается до 25 км/ч, среди требований: светоотражающая маркировка, маркировка самого самоката, наличие фар.

Позже в стране прозвучали предложения ограничить максимальный рост и вес для самокатчиков. А в июле 2022-го стало известно, что любителям данного вида транспорта запретили кататься в парках и скверах южной столицы. Наряду с этим кататься на самокатах стало возможно только с 16 лет.

В октябре сообщалось, что самокатчиков хотят приравнять к водителям транспортного средства и в случае нарушения ПДД применять в их отношении соответствующие административные меры.

Ранее мы подробно рассказывали, какие ограничения есть для самокатчиков сейчас, какой штраф грозит им за брошенный арендованный транспорт, а также, что делать, если вы попали в ДТП с участием самоката.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020391-kak-budut-kontrolirovat-skorost-elektrosamokatov-v-kazahstane-otvetila-deputat/