Самокатчикам в Казахстане могут ограничить максимальный рост и вес

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В Казахстане уже несколько лет большую популярность имеют электросамокаты. Сейчас готов основной стандарт для водителей этого вида транспорта, но разработка правил продолжается. Одним из предложений является ограничение роста и веса самокатчиков, передает сайт телеканала КТК.

Стандарты для электросамокатов разрабатывали в Министерстве торговли и интеграции совместно с техническим комитетом по стандартизации. Процесс длился около полугода.

Теперь ездить на этом двухколесном транспорте вдвоем официально запрещено. Более того, все самокаты поделили на два вида.

"Самокаты, до 25 километров в час которые развивают скорость, их можно отнести к велосипедам, к такой категории, которые могут ездить по тротуарам, по обочине дороги.

Транспортные средства, которые развивают скорость более 25 километров в час, они относятся к категории L. Они обязательно должны быть оснащены сиденьем, чтобы была устойчивость. Они уже должны иметь по аналогии мопедов поворотники", – сообщил председатель технического комитета по стандартизации Ербол Сейпилов.

Отмечается, что дорабатывать правила будут в МВД.

Например, в городах есть самокаты, которые могут набирать скорость более 50 километров в час. О том, нужно ли их владельцам иметь водительские права, в стандарте пока не говорится, но сами разработчики подчеркивают, что такое ограничение было бы не лишним.

"Самокаты, которые развивают скорость 50 километров в час, – это уже не простые самокаты, это уже прямо настоящее транспортное средство, полноценное. Сами знаете, автомобиль по городу тоже ездит под 60. Поэтому, конечно, здесь правильно будет, если требовать водительские права", – отметил спикер.

Эксперты согласны с тем, что знать ПДД и иметь водительские права должны все, кто передвигается на двухколесном электротранспорте, вне зависимости от скоростного потенциала устройства.

"Проблема в чем? Они представляют серьезную угрозу безопасности пешеходов. Ну, и свою. Проблема в том, что они не знают правил дорожного движения. Соответственно, ездят как попало. Нет ни госномера, ни определения по лицу.

Я считаю, что весь электротранспорт должен иметь госномер, регистрацию. И человек, управляющий им, должен обладать правами. Сдать (экзамен – прим. ред.) на права", – заявил автоэксперт Алексей Алексеев.

Кроме того, по новым стандартам власти могут ограничить максимальный рост и вес самокатчика. Пока не называется конкретных параметров, но отмечается, что они должны будут указываться в сопроводительных документах на электронное средство передвижения.

При этом вопрос о том, как эти параметры будут контролироваться, пока остается открытым.

По словам водителей электросамокатов, проблемы возникают не из-за роста, веса или наличия прав, а из-за нехватки велодорожек в городе.

"От того, что ты права сдал, из-за этого, мне не кажется, что все будет идеально. Все равно надо будет инфраструктуру делать для этого. Лучше было бы, если бы еще больше дорог для самокатов, для велосипедов было бы.

Где машины ездят – для нас это опасно. Либо по пешеходной. А там – уже для пешеходов (опасно – прим. ред.)", – рассказал один из пользователей двухколесного транспорта.

Источник: КТК

Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев заявил что сам едва не пострадал от самокатчиков.

Также сообщалось, что в Казахстане планируют ограничить скорость самокатов до 25 км/ч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977242-maksimalnyy-rost-i-ves-mogut-ogranichit-samokatchikam-v-kazahstane/