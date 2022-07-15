Электросамокаты в Алматы можно будет взять напрокат только с 16 лет

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Директор ТОО "Jet Sharing" Мейрамбек Абелкасов на рассказал, почему запретили аренду электросамокатов детям, передает корреспондент NUR.KZ.

Замруководителя Управления городской мобильности Алматы Сымбат Мырзагулов сообщил, что к управлению электросамокатами будут допускаться только лица старше 16 лет. Такое условие прописано в меморандуме о сотрудничестве между акиматом города и компаниями, которые предоставляют в аренду электросамокаты.

"Аренда самокатов доступна только через наше программное обеспечение, несовершеннолетние априори не могут взять в аренду электросамокат, так как есть барьер в виде идентификации клиента.

Второе – это когда нужно привязать банковскую карточку. На сегодня все каршеринговые компании закрыли использование детских банковских карт", – заявил директор ТОО "Jet Sharing" Мейрамбек Абелкасов.

По его словам, единственная возможность для несовершеннолетнего ребенка использовать именно прокатные электросамокаты – это когда родитель берет его в аренду и передает дальше уже своему ребенку.

"Здесь мы бы хотели попросить горожан не делать этого, так как электросамокат – это не средство развлечения: это полноценное средство передвижения, полноценный вид транспорта", – призвал спикер.

Также ранее сообщалось, что электросамокаты запретят использовать в Алматы на пешеходных улицах, в парках, скверах и общественных местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978767-elektrosamokaty-v-almaty-mozhno-budet-vzyat-naprokat-tolko-s-16-let/