В парках и скверах Алматы запретили ездить на электросамокатах

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Замруководителя Управления городской мобильности Алматы Сымбат Мырзагулов на брифинге в РСК рассказал, как будет регулироваться использование электросамокатов в мегаполисе, передает корреспондент NUR.KZ.

Сымбат Мырзагулов сообщил, что шеринговые компании начали работать в Алматы с 2018 года. Сейчас на балансе четырех компаний насчитывается 15 тыс. электросамокатов. На сегодня в городе на них совершается около 100 тыс. поездок в сутки.

"Акимат города и компании, которые предоставляют в аренду электросамокаты, подписали меморандум о взаимодействии. В рамках документа предполагается исключить из зоны поездок пешеходные улицы, парки, скверы и общественные места, где проводятся массовые мероприятия.

На территории города устанавливается ограничение скоростного режима для электросамокатов на уровне 25 километров в час", – отметил спикер.

В планах также организовать парковочные пространства для электросамокатов, чтобы их не оставляли у входов в магазины или на газонах. Для решения этой же проблемы планируется ввести систему штрафов за оставление самокатов где попало, а также бонусную систему за правильную парковку.

Позже на уточняющий вопрос журналистов Мырзагулов ответил, что на электросамокатах уже сейчас нельзя заехать в Парк Первого Президента.

Прорабатывается возможность "закрыть" для самокатчиков Центральный парк имени Горького, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, а также две пешеходные улицы – Жибек Жолы и Панфилова. Отмечается, что операторы выставят такое ограничение с помощью программного обеспечения.

Также в городе планируется открыть бесплатную школу, в которой будут обучать езде на этом виде транспорта.

Ранее сообщалось, что уже готов основной стандарт для водителей электросамокатов в Казахстане, но разработка правил продолжается. Одним из предложений является ограничение роста и веса самокатчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978764-v-parkah-i-skverah-almaty-zapretili-ezdit-na-elektrosamokatah/