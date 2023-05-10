Сбивают и травмируют пешеходов: есть ли способ борьбы с беспредельной ездой самокатчиков

Электросамокат. Иллюстративное фото: Malorny / Getty Images

Удобный и экологичный транспорт - электросамокаты - стал раздражителем для многих жителей городов, где используется данный вид двухколесных средств передвижения, передает корреспондент NUR.KZ.

Пешеходы жалуются на то, что их сбивают или, как минимум, задевают при езде самокатчики, нанося травмы. Автолюбители противятся предложениям сместить самокатчиков на проезжую часть - не ровен час, можно и самому водителю двухколесного транспорта невзначай навредить.

Между тем, в МВД считают, что электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие устройства с аналогичными характеристиками позиционируются в мире как перспективный вид транспорта для решения проблем с пробками, парковками, а также загрязнением воздуха в мегаполисах.

ДТП с самокатами

В Казахстане, по данным ведомства, наиболее активно самокаты используются в Алматы, Астане и Шымкенте - там с 2021 года функционируют сервисы по прокату этого вида транспорта. Всего в прокате находится порядка 1-1,7 тысяч единиц, говорят в МВД.

Кроме того, с 1 июля прошлого года езда на самокатах регулируется национальным стандартом, который устанавливает технические характеристики электросамокатов.

Самокат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"С этой целью Комитетом административной полиции обеспечивается сопровождение в мажилисе парламента законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения», где предусматривается закрепление понятия «электрический самокат», «малое электрическое транспортное средство», определение прав и обязанностей их водителей.

Также с учетом требований данного стандарта нами прорабатывается вопрос по правовому статусу лица, управляющего электросамокатом, а также определяется порядок их движения по дорогам", - сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее депутат Пономарев заявил, что электросамокаты важны в качестве экологического вида транспорта в Казахстане, но, по его мнению, самокатчики не знают, что такое наказание за сбитого пешехода.

Он напомнил, что парламент готовит поправки в закон "О дорожном движении", где будут прописаны и электросамокаты, но он считает, что нужны другие решения. К примеру, создавать инфраструктуру, без которой возможен полный запрет электросамокатов.

Однако пока законотворцы занимаются правовой частью, самокатчики продолжают сновать по тротуарам, порой не снижая скорости возле идущих пешеходов. Уже с начала этого года в Алматы случилось одно ДТП с участием самоката, в котором пострадал человек. К сожалению, МВД не приводит данных, кто являлся виновником происшествия и при каких обстоятельствах произошла авария.

Но смеем предположить, что количество мелких ДТП, в которых есть пострадавшие, возможно, гораздо выше - ведь не каждый будет тратить время на вызов полиции или "скорой", если получена небольшая травма. К тому же, не ведется статистика и в горздраве - в каком виде ДТП пострадал тот или иной пациент.

В прошлом году эти цифры были выше - тогда, говорят в МВД, произошло порядка 40 происшествий, в которых 40 человек получили травмы и один человек погиб.

Ограничение скорости до 6 км/ч

Мы обратились в компании, предоставляющие услуги проката самокатов - ведь за соблюдением, к примеру, скоростного режима можно следить и без участия самого водителя.

Самокатчик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Яндекс Go сообщили, что в аренду сдаются самокаты собственной разработки, где большое внимание уделяется безопасности.

"Ограничение скорости электросамокатов предусмотрено действующим регулированием. Самокаты сервиса не могут превышать скорость более 25 км/ч. В отдельно отведенных зонах в городе скорость самокатов может плавно снижаться до более низких значений. В людных местах, например в парках или рядом со школами, самокаты автоматически сбрасывают скорость. Эти «медленные зоны» показаны на карте в приложении, скорость там может быть снижена до 15, 10 или 6 км/час", - рассказали в Яндекс Go.

Самокат. Иллюстративное фото: pixabay.com

Парковать самокаты пользователи должны только в специальных зонах, которые указаны в приложении, но бывают случаи, когда водители оставляют их где придется. Тогда сотрудникам приходится перепарковывать самокаты.

Штраф за брошенный самокат

В кикшеринговой компании Whoosh заявили, что при регистрации в сервисе пользователь должен пройти краткое обучение основным правилам дорожного движения и может пройти бесплатные очные курсы школы вождения.

Школа езды на электросамокате. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сервис следит за тем, чтобы на самокате ездили только по одиночке - если на транспорте едут двое, система выявит это и представители компании свяжутся с пользователем. Штрафов за это нет, но в дальнейшем, говорят в Whoosh, ситуация может измениться.

Так же, как и коллеги, Whoosh установили ограничения скорости на самокаты - максимальный ее показатель составляет 25 км/ч и снижается в медленных зонах до 15 км/ч. Эко-режим и вовсе настроен на 12 км/ч. А если самокатчик въедет в запрещенную зону, устройство просто остановится.

Кстати, в компании относятся к своему имуществу с определенной бережливостью - если пользователь бросил самокат вне парковки, ему может грозить штраф или даже блокировка аккаунта.

Самокаты на парковке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А если водитель самоката совершил ДТП и бросил самокат, убежав, то все его данные, которые оставлены в приложении при регистрации, передаются в компетентные органы.

А что по стоимости?

Наибольшую популярность самокаты завоевали среди казахстанцев из-за возможности быстро, минуя пробки, с ветерком добраться до какого-либо места в городе. Между тем, едва ли можно назвать это достаточно экономичным способом передвижения.

Так, тариф на самокаты Яндекс Go начинается от 49 тенге в минуту. К примеру, полчаса езды обойдется в почти 1,5 тысячи тенге.

Стоимость минуты самокатов Ozim начинается с 30 тенге, но можно выбрать различные тарифы, и платить от 1380 тенге за час до 6930 тенге за неделю.

Whoosh в Алматы в базовом тарифе старт поездки стоит 120 тенге, минута — 40 тенге.

Что делать если вы попали в ДТП с участием самоката?

Как рассказал юрист Александр Баранов, если пешехода сбил самокатчик, то в соответствии с законодательством Республики Казахстан, виновник происшествия должен компенсировать все причиненные убытки. Среди них - расходы на лечение, потеря заработка, ущерб имуществу и моральный вред.

"Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в суд, который определит размер компенсации и назначит ответственного за происшествие. Если виновником является лицо, управляющее самокатом, то это лицо должно возместить все убытки самостоятельно или через страховую компанию, если такая имеется", - говорит юрист.

Что касается ДТП с участием самоката и авто, то тут важную роль играет то, кто является виновником аварии.

"Если виновником ДТП является самокатчик, то он должен возместить все причиненные убытки, такие, как расходы на ремонт автомобиля, расходы на лечение, потеря заработка и т.д. Компенсация также может быть получена через суд. Если самокатчик застрахован, то страховая компания возместит вам убытки.

Если вы, как водитель авто, были виновником ДТП, то вам придется возместить причиненные убытки лицу, управляющему самокатом. Точно так же убытки возместит страховая компания в соответствии с условиями договора страхования", - заявил Александр Баранов.

Ситуация с электросамокатами в Казахстане

В июне прошлого года в стране разработали проект стандарта по эксплуатации электросамокатов. Так, максимальная скорость для этого транспортного средства предусматривается до 25 км/ч, также среди требований: светоотражающая маркировка, маркировка самого самоката, наличие фар.

На встрече с населением Алмалинского района аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что сам как-то чуть не пострадал от самокатчиков.

В июле прошлого года шла речь о том, чтобы ограничить максимальный рост и вес для самокатчиков. Позже стало известно, что любителям данного вида транспорта запретили кататься в парках и скверах южной столицы. Наряду с этим кататься на самокатах стало возможно только с 16 лет.

В октябре стало известно, что самокатчиков хотят приравнять к водителям транспортного средства, и в случае нарушения ПДД, применять в их отношении соответствующие административные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019377-sbivayut-i-travmiruyut-peshehodov-est-li-sposob-borby-s-bespredelnoy-ezdoy-samokatchikov/