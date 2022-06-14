Ограничить скорость самокатов до 25 км/ч планируют в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане разработали проект стандарта по эксплуатации электросамокатов – максимальная скорость для этого транспортного средства предусматривается до 25 км/ч. Об этом заявили на обсуждении проекта в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Основная причина разработки данных стандартов - это классификация. Разработка велась МВД по поручению правительства. В рамках данного стандарта мы предусмотрели максимальную скорость самоката до 25 км/ч. (…)

Также требование по технической части: светоотражающая маркировка, маркировка самого самоката, должны быть фары - самокат должно быть видно, когда он едет. Также сигналы - когда самокат едет по тротуару, он должен посигналить заранее", - сообщил глава техкомитета №87 по стандартизации колесных и сельхозмашин Ербол Сейпилов.

Он добавил, что электросамокат по характеристикам ближе всего к велосипеду – он может использоваться на дорогах общего пользования, но должен соблюдать элементарные ПДД.

"Он может ездить по тротуарам, при этом он должен ограничивать скорость движения либо останавливаться перед людьми, чтобы не было никакой опасности", - сказал Сейпилов.

Стандарт для самокатов, по его словам, поможет урегулировать его использование в рамках правил дорожного движения. Примерные сроки внедрения стандарта – сентябрь 2022 года.

В комитете адмполиции МВД добавили, что вводить права для езды на самокатах не планируют - управлять электросамокатами можно будет с 14-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974038-ogranichit-skorost-samokatov-do-25-kmch-planiruyut-v-kazahstane/