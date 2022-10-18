Самокатчиков хотят приравнять по ответственности к водителям в Казахстане

Электросамокат. Иллюстративное фото: Malorny/Getty Images

Зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев на брифинге в СЦК рассказал, что самокатчиков намерены приравнять к водителям транспортного средства, и в случае нарушения ПДД, применять в их отношении соответствующие административные меры, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Мураталиев сообщил, что в этом году Минторговли и интеграции завершило разработку стандарта самого понятия "электросамокат".

"Теперь на основании этого стандарта мы вносим изменения в закон "О дорожном движении" и в Правила дорожного движения. После чего уже будут применяться административные меры. В данное время они наказываются только как "иные участники дорожного движения", а не как водители транспортного средства", – пояснил спикер.

Тогда как, по его словам, сейчас ни в законе "О дорожном движении", ни в Правилах дорожного движения самого понятия "электросамокат" не имеется.

Также сегодня Мураталиев рассказал, как планируют дисциплинировать переходящих дорогу в неположенном месте пешеходов - наказание за нарушение ПДД хотят ужесточить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993230-samokatchikov-hotyat-priravnyat-po-otvetstvennosti-k-voditelyam-v-kazahstane/