Ашимбаев высказался о спорах вокруг празднования Дня Победы в Казахстане

Флаги. Иллюстративное фото: akorda.kz

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты заявил, что его тревожит разделение казахстанского общества из-за празднования Дня Победы, передает корреспондент NUR.KZ.

"9 Мая - это день, когда мы чтим память погибших в Великой Отечественной войне. Всем вам известно, что эта война была кровопролитной.

Только из Казахстана на фронт отправились более 1,2 млн человек, среди них были и казахи, и русские, и представители других национальностей. Да, больше половины из них вернулись домой живыми, но многие получили контузии, вернулись инвалидами или заболели другими болезнями.

Мало кто из вернувшихся с фронта смог прожить долгую жизнь. Поэтому 9 мая для нас - это день памяти наших дедов, отцов, день, когда мы вспоминаем об их подвигах", - отметил он.

Ашимбаев отметил, что День Победы должен объединять казахстанцев, а не становиться предметом споров.

"Вы должны это понимать и правильно доносить это до общества. Этот день не должен разделять нас, наоборот, он должен объединять всех казахстанцев.

У нас много героев, например, Талгат Бегельдинов, Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов и много других наших дедов и отцов, которые проявили тогда героизм и внесли большой вклад в победу над фашизмом.

Вот про них и других героев мы должны говорить нашим детям. И это еще одна роль этого праздника. 9 Мая должен стать объединяющим всех людей праздником", - резюмировал он.

Напомним, 9 мая, поздравляя казахстанцев с Днем Победы, Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот праздник занимает особое место в истории страны, "олицетворяя собой непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу".

"Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг – пример для потомков.

Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана", - подчеркивал президент.

В честь праздника глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, он принял участие в параде Победы в Москве, побывал у мемориала воинам-казахстанцам в Ржевском округе, а также возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Добавим, что на парад Победы в Москву были приглашены лидеры всех стран, входящих в состав СНГ.

При этом в конце апреля стало известно, что казахстанские военные не будут участвовать в параде в Москве, а в Казахстане военный парад в этом году был отменен. В Минобороны РК пояснили, что это связано с экономией бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Напомним также, что вчера спикер мажилиса Ерлан Кошанов, комментируя поездку Токаева на парад в Москву, попросил не политизировать ситуацию. Кошанов подчеркнул, что это общая история всех государств, входивших когда-то в СССР.

"Из Казахстана на войну ушел 1 млн 200 тысяч человек. Половина из них не вернулась. Многие из них похоронены в России. Должен ли быть кто-то, кто будет искать, скорбеть по ним? Я думаю, что это должен быть казахский народ, президент. Считаю, что во время визита президента в Россию он выполнил свой гражданский и сыновний долг", – отметил Кошанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020114-on-dolzhen-obedinyat-vseh-nas-ashimbaev-o-dne-pobedy/