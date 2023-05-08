Токаев посетит Россию и примет участие в военном параде

Касым-Жомарт Токаев на Параде Победы в 2020 году. Архивное фото: Акорда

8-9 мая Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию, в ходе которого примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине победы в ВОВ. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента.

По словам Желдибая, в ходе своего визита в Тверскую область президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.

Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.

Также Токаев побывает на военном параде.

"9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", – добавил пресс-секретарь президента РК.

Сообщается также, что российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ (Содружества Независимых Государств).

На официальном сайте Исполнительного комитета СНГ говорится, что в состав содружества входят: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

В числе тех, чье участие в параде подтверждено, – президенты Казахстана и Кыргызстана, а также премьер-министр Армении.

Кыргызский лидер Садыр Жапаров, как сообщается на его сайте, прилетел в Москву еще накануне. А прибытие премьера Армении Никола Пашиняна, как пишет его пресс-служба, ожидается сегодня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019790-tokaev-posetit-rossiyu-i-primet-uchastie-v-voennom-parade/