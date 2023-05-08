Токаев прибыл в Россию и побывал у мемориала воинам-казахстанцам (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Россию возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны.

Касым-Жомарт Токаев в России. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.

Церемония возложения цветов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Церемония возложения цветов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырех с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".

Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу. Фото: t.me/aqorda_resmi

Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам. Фото: t.me/aqorda_resmi

В правой части стены находится панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алматы и Актобе, где в 1941 году формировались стрелковые бригады, а также столица Астана. На мраморных плитах выгравированы имена 9312 воинов, призванных в эти бригады из Казахстана.

Глава государства также возложил цветы к мемориалу воинам-кыргызам, почтив память погибших солдат минутой молчания.

Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня стало известно, что 8-9 мая Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию, в ходе которого также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев, и побывает на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в ВОВ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019803-tokaev-pribyl-v-rossiyu-i-pobyval-u-memoriala-voinam-kazahstantsam-foto/