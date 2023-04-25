Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве 9 мая

Военные РК. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге в СЦК представитель генштаба казахстанских ВС рассказал, планируется ли участие военных из Казахстана в параде в Москве в День Победы 9 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается участия в параде в Москве. В настоящее время в рамках сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на повестке дня пока не стоит данный вопрос", – заявил замглавы департамента генштаба ВС РК Даурен Абдуллин.

Праздничные мероприятия ко Дню Победы в РК

Вчера в Минобороны РК заявили, что проводить военный парад в этом году в стране не планируют. Его не будут проводить из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Также накануне стало известно о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Планируется, что 5 мая президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в прошлом году в Казахстане также отказались от проведения военного парада к Дню победы и 30-летию ВС РК. В Минобороны сообщали, что парад в 2022 году не проводили из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

В 2020 году парада не было из-за пандемии коронавируса, стоит отметить, что в том году были отменены и другие публичные мероприятия и массовые гулянья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018189-budut-li-kazahstanskie-voennye-uchastvovat-v-parade-v-moskve-9-maya/