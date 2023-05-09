Как прошел парад Победы в Москве, на котором присутствовал Токаев (видео)

Касым-Жомарт Токаев на параде в Москве. Кадр из видео: youtube.com

Во вторник, 9 мая, в Москве на Красной площади прошел торжественный военный парад, посвященный 78-летию Великой Победы. В нем принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры других стран СНГ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прилетел в Россию накануне. Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Также президент принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

А сегодня Токаев присутствовал на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в ВОВ.

Как ранее сообщалось, российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ - президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Беларуси Александра Лукашенко, главу Кыргызстана Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а также главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Также на параде присутствует президент России Владимир Путин.

Отметим, в конце апреля стало известно, что казахстанские военные не будут участвовать в параде в Москве 9 мая. Представитель генштаба пояснил, что в настоящее время в рамках сотрудничества между РФ и РК на повестке дня пока не стоит данный вопрос.

В Казахстане же военный парад в этом году был отменен. Как ранее сообщили в Минобороны РК, это связано с экономией бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Добавим, что в прошлом году Министерство обороны также отменило проведение парада в честь Дня Победы и 30-летия ВС РК из соображений экономии. При этом в последний раз мощь казахстанской армии демонстрировали в 2018 году.

В 2019 году проведение парада заменили масштабными учениями "Айбалта 2019", которые прошли на полигоне "Каратал". Тогда в них приняли участие более 8 тыс. военнослужащих, полторы тысячи единиц наземной и более полусотни единиц воздушной техники.

В 2020 и в 2021 годах военный парад был отменен из-за пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019818-kak-prohodit-parad-pobedy-v-moskve-na-kotorom-prisutstvuet-tokaev-onlayn-translyatsiya/