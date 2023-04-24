Парад в честь Дня Победы не будут проводить в Казахстане в этом году

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В этом году в Казахстане решили не проводить военный парад в честь Дня Победы из-за экономии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны РК.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана", – сообщили в министерстве.

Отмечается, что сейчас Минобороны проводит военно-патриотические мероприятия и чествование особо отличившихся военнослужащих. Также проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и освещению их подвигов в СМИ.

"Информация, о проведении иных мероприятий к 7 и 9 мая, будет опубликована на сайте Министерства в ближайшее время", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018000-parady-v-chest-dnya-pobedy-ne-budut-provodit-v-kazahstane/