Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Главы государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, текст поздравления президента опубликован на официальном сайте Акорды.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник занимает особое место в истории нашей страны, олицетворяя собой непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу.

В суровые годы войны наши соотечественники проявили исключительную отвагу и стойкость. Каждый второй солдат, ушедший на фронт из Казахстана, пожертвовал жизнью во имя нашего светлого будущего. Неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла, которые в дни тяжелых испытаний своей трудовой доблестью продемонстрировали сплоченность и солидарность нашего народа.

Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг – пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана.

Желаю нашим дорогим ветеранам и всем согражданам здоровья и благополучия! С Днем Победы!" - говорится в тексте поздравления.

Напомним, накануне президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Россию возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам, а сегодня он побывает на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в ВОВ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019808-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-pobedy/