"Не нужно политизировать": глава мажилиса о поездке Токаева на парад в Москву

Ерлан Кошанов. Фото: пресс-служба мажилиса

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты высказался о поездке Касым-Жомарта Токаева в Москву на парад Победы – он попросил не политизировать ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Кошанов отметил, что Великая Отечественная война и Великая Победа – наша общая история.

"Я считаю, что это правильная поездка. Это общая история всех наших братских государств. Поэтому президент поехал по приглашению президента России. Именно поэтому на этом параде присутствовали главы всех братских государств. Думаю, это дань уважения нашим дедам и отцам, погибшим на войне. Я считаю, что не нужно политизировать этот вопрос", – заявил спикер мажилиса.

Он напомнил, что глава государства присутствовал на параде Победы в Москве, а также посетил Ржевский мемориал.

"Вы знаете, в городе Ржевск, защищая Москву, погибли более 22 тыс. наших казахстанцев, казахстанских наших воинов. Он посетил (мемориал – прим. ред.), почтил память наших героев.

Из Казахстана на войну ушел 1 млн 200 тысяч человек. Половина из них не вернулась. Многие из них похоронены в России. Должен ли быть кто-то, кто будет искать, скорбеть по ним? Я думаю, что это должен быть казахский народ, президент. Считаю, что во время визита президента в Россию он выполнил свой гражданский и сыновний долг", – отметил Кошанов.

Напомним, что 8 мая, прибыв в Россию, Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам.

Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырех с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".

В правой части стены находится панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алматы и Актобе, где в 1941 году формировались стрелковые бригады, а также столица Астана. На мраморных плитах выгравированы имена 9312 воинов, призванных в эти бригады из Казахстана.

Добавим, что на парад Победы в Москву были приглашены лидеры всех стран, входящих в состав СНГ.

При этом в конце апреля стало известно, что казахстанские военные не будут участвовать в параде в Москве 9 мая. Позже и министр обороны Казахстана ответил, что не планирует ехать на парад в Москву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019936-ne-nuzhno-politizirovat-glava-mazhilisa-o-poezdke-tokaeva-na-parad-v-moskvu/