Токаев возложил цветы к Ржевскому мемориалу (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Тверскую область принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, об этом сообщается на сайте Акорды.

Президент Казахстана в сопровождении почетного караула возложил венок и почтил память павших воинов минутой молчания.

Касым-Жомарт Токаев у Ржевского мемориала. Фото: akorda.kz

Скульптура солдата из бронзы высотой около 25 метров установлена на насыпном десятиметровом кургане. На стальных плитах увековечены имена защитников Отечества.

Касым-Жомарт Токаев у Ржевского мемориала. Фото: akorda.kz

Ржевская битва стала одним из самых кровопролитных сражений, в котором общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 млн человек.

Ржевский мемориал Советскому солдату. Фото: akorda.kz

Ржевский мемориал Советскому солдату. Фото: akorda.kz

Напомним, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Россию возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам, а сегодня он побывает на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в ВОВ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019811-tokaev-vozlozhil-tsvety-k-rzhevskomu-memorialu-foto/