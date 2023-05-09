Токаев возложил цветы к Ржевскому мемориалу (фото)
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Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Тверскую область принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, об этом сообщается на сайте Акорды.
Президент Казахстана в сопровождении почетного караула возложил венок и почтил память павших воинов минутой молчания.
Скульптура солдата из бронзы высотой около 25 метров установлена на насыпном десятиметровом кургане. На стальных плитах увековечены имена защитников Отечества.
Ржевская битва стала одним из самых кровопролитных сражений, в котором общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 млн человек.
Напомним, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы.
Накануне президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Россию возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам, а сегодня он побывает на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в ВОВ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019811-tokaev-vozlozhil-tsvety-k-rzhevskomu-memorialu-foto/