"Отсутствие персонала на рабочих местах": очередные нарушения выявил КМГ в "Озенмунайгазе"

Рабочая группа. Фото: kmg.kz

В Жанаозене специальная рабочая группа АО НК "КазМунайГаз" продолжает проверку деятельности АО "Озенмунайгаза" и нефтесервисных предприятий города, передает официальный сайт КМГ.

"В ходе ночных проверок обнаружены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках. Также обнаружены факты табелирования рабочего времени сверх фактически отработанного времени", – говорится в сообщении компании.

Кроме того, как отметили в КМГ, зафиксированы два факта трудоустройства лиц, которые за все время работы не появлялись на рабочем месте.

"Имеются случаи, когда работники "узкого" профиля принимаются на работу, а затем в течение одного месяца переводятся на другие позиции. К примеру, в прошлом году соискатель был принят в компанию электрогазосварщиком 3 разряда и уже через месяц был переведен на позицию машиниста экскаватора 5 разряда. При этом в карточке стажировки сотрудника стоит оценка "недопуск", – добавили в компании.

Между тем, по информации "КазМунайГаз", по итогам проверки также были обнаружены несоответствия в части движения труб и трубной продукции за 2019-2021 годы.

В компании добавили, что будет проведена дополнительная проверка обоснованности занижения ОМГ срока службы полезного использования/эксплуатации нефтескважинных труб с 7 до 2,5 лет.

"Вызывает вопросы накопление по состоянию на 31 декабря 2022 года использованных нефтескважинных труб на сумму 26 млрд тенге. Установление причин накопления, несвоевременной реализации металлолома и соответствующие выводы будут подготовлены по окончанию детальной проверки", – говорится в заключении.

Напомним, руководитель рабочей группы, заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов сообщил, что в ОМГ были обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Кроме того, в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.

Протест рабочих из Жанаозена в Астане

У здания Минэнерго в Астане 10 апреля собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза". В нацкомпании "КазМунайГаз" пояснили, что собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Сообщалось, что работникам компании предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге, сообщали в КМГ. Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

По данной ситуации высказался новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

Также вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов объяснил, что собравшиеся у здания Минэнерго хотели, чтобы проигравшие компании все же выиграли тендер. Но, по его словам, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали. В столичном ДП прокомментировали произошедшее.

Между тем аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям Жанаозена, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Через некоторое время представители бастующих рабочих также сделали заявление. Они сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау. По их словам, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться в Мангистау с комиссией, в состав которой входят, в том числе, представители "КазМунайГаза".

Тем временем 21 апреля стало известно, что в отношении сотрудников АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" возбуждены уголовные дела. В ДЭР по Мангистауской области сообщали, что должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" подозревают в хищениях в особо крупном размере, предназначенных для выполнения работ по ремонту нефтедобывающих скважин.

А в конце апреля Генпрокуратура сообщила, что изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019263-ocherednye-narusheniya-v-rabote-ao-ozenmunaygaz-i-podryadnyh-organizatsiy-vyyavili-v-kmg/