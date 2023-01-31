"Может возникнуть реальная угроза": Токаев о проблемах водоснабжения в Астане

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы заявил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения. В маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

Министерству экологии следует проработать все предложения, озвученные сегодня акимом города, в том числе решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища. Важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения", - сказал глава государства.

Сегодня, 31 января, Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы сообщил, что при сохранении текущих темпов урбанизации население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007478-mozhet-vozniknut-realnaya-ugroza-tokaev-o-problemah-vodosnabzheniya-v-astane/