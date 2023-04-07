Токаев дал поручения акиму Астаны по водообеспечению столицы

Касым-Жомарт Токаев и Женис Касымбек. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека. Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, передает официальный сайт президента РК.

Сообщается, что президенту было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения (НФС-3, газовые тепловые станции, ТЭЦ-3 и других), социальных объектов (школ, медицинских центров, доступного льготного жилья), сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, завершении объектов долевого строительства, проведении газификации и благоустройстве города.

Аким Астаны сообщил, что в текущем году планируется построить 6,5 тыс. социальных квартир, также в рамках национального проекта "Комфортная школа" ведется проектирование 24 школ нового формата на 90 тыс. ученических мест (в 2 смены).

Глава государства также был проинформирован о мерах по привлечению инвестиций. Объем инвестиций в столицу в первом квартале составил порядка 200 млрд тенге, что на 20 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны, скорейшему завершению строительства объектов водоснабжения и теплообеспечения, а также решению насущных вопросов жителей столицы.

Дефицит воды в Астане

Напомним, еще в январе Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы заявил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. Тогда президент заявил, что в маловодные периоды город может остаться без воды. Он подчеркнул важность ускорения строительства насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения.

Также свои опасения по поводу обеспечения столицы водой высказывал и сенатор Нурлан Бекенов. Он призвал предусмотреть альтернативные пути водообеспечения города, в частности, освоить Нуринское и Бузулукское водохранилища, а также реконструировать их инфраструктуру.

Между тем в конце марта в столице стал наблюдаться дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды. Причина этому – рост населения столицы и интенсивная застройка города.

В ГКП "Астана Су Арнасы" сообщали, что в определенные часы вода в городе будет подаваться в режиме повышенного давления, а все остальное время – в пониженном режиме. Эти меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

В свою очередь экс-аким столицы и нынешний заместитель премьер-министра по социальным вопросам Алтай Кульгинов сообщил, что еще в 2020 году, во время пандемии, начали проектировать станцию по очистке воды, так как были прогнозы по росту населения столицы. По его словам, строительство этого объекта завершится летом этого года. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды.

Кроме того, жители Астаны пожаловались на слабый напор воды на верхних этажах многоквартирных домов. Как пояснили в "Астана Су Арнасы", это связано это с тем, что во многих домах установленные подкачивающие насосы уже устарели, и поэтому вода, которая отпускается по графику, не поднимается до верхних этажей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015874-tokaev-prinyal-akima-astany/