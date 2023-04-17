Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Свыше 10 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за непогоды. Соответствующий список опубликован в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Сообщается, что по состоянию на 17:00 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы из аэропорта Астаны:

"Эйр Астана" (Fly Arystan):

КС 7364 Туркестан – Астана;

КС 346 Усть-Каменогорск – Астана;

КС982 Атырау – Астана;

КС 7392 Актобе – Астана;

КС 7326 Шымкент – Астана;

КС 7391 Астана – Актобе;

КС 7325 Астана – Шымкент;

SCAT:

DV 748 Павлодар – Астана;

DV 844 Ереван – Астана;

DV 741 Астана – Актау;

DV 704 Астана – Алматы;

Qazaq Air:

IQ 360 Алматы – Астана;

IQ 522 Омск – Астана;

IQ 353 Астана – Алматы;

Fly Dubai:

FZ 1308 Астана – Дубай.

Пассажирам порекомендовали заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо в аэропорту вылета.

Ранее сегодня стало известно о задержке примерно 30 рейсов пяти авиакомпаний из-за неблагоприятных метеоусловий в Астане.

Непогода в Астане

Сегодня в Астане объявили штормовое предупреждение – метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. По прогнозам синоптиков, ночью в столице похолодает до минус 13-15 градусов.

Из-за непогоды школьников и студентов колледжей перевели на дистанционку. В связи с ухудшением погоды снизилась скорость движения общественного транспорта – астанчан предупредили о задержке автобусов. Наряду с этим граждан предупредили о задержке авиарейсов.

Тем временем в соцсетях появился видеоролик с лыжником, который мчался по заснеженному тротуару в Астане в середине апреля.

МЧС рекомендовало астанчанам воздержаться от поездок за пределы города. За истекшие и текущие сутки спасателям поступило более 3,5 тыс. звонков. За сутки в городе произошло более 140 ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017099-svyshe-10-reysov-zaderzhivayutsya-v-aeroportu-astany/