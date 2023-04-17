Свыше 10 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
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Свыше 10 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за непогоды. Соответствующий список опубликован в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.
Сообщается, что по состоянию на 17:00 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы из аэропорта Астаны:
"Эйр Астана" (Fly Arystan):
- КС 7364 Туркестан – Астана;
- КС 346 Усть-Каменогорск – Астана;
- КС982 Атырау – Астана;
- КС 7392 Актобе – Астана;
- КС 7326 Шымкент – Астана;
- КС 7391 Астана – Актобе;
- КС 7325 Астана – Шымкент;
SCAT:
- DV 748 Павлодар – Астана;
- DV 844 Ереван – Астана;
- DV 741 Астана – Актау;
- DV 704 Астана – Алматы;
Qazaq Air:
- IQ 360 Алматы – Астана;
- IQ 522 Омск – Астана;
- IQ 353 Астана – Алматы;
Fly Dubai:
FZ 1308 Астана – Дубай.
Пассажирам порекомендовали заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо в аэропорту вылета.
Ранее сегодня стало известно о задержке примерно 30 рейсов пяти авиакомпаний из-за неблагоприятных метеоусловий в Астане.
Непогода в Астане
Сегодня в Астане объявили штормовое предупреждение – метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. По прогнозам синоптиков, ночью в столице похолодает до минус 13-15 градусов.
Из-за непогоды школьников и студентов колледжей перевели на дистанционку. В связи с ухудшением погоды снизилась скорость движения общественного транспорта – астанчан предупредили о задержке автобусов. Наряду с этим граждан предупредили о задержке авиарейсов.
Тем временем в соцсетях появился видеоролик с лыжником, который мчался по заснеженному тротуару в Астане в середине апреля.
МЧС рекомендовало астанчанам воздержаться от поездок за пределы города. За истекшие и текущие сутки спасателям поступило более 3,5 тыс. звонков. За сутки в городе произошло более 140 ДТП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017099-svyshe-10-reysov-zaderzhivayutsya-v-aeroportu-astany/