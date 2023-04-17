Лыжник прокатился по Астане в середине апреля и попал на видео

Мужчина на лыжах. Кадр из видео: instagram.com/sovetkhanov

В социальных сетях появился видеоролик с лыжником, который мчится практически со скоростью автомобиля по заснеженному тротуару в Астане в середине апреля, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий ролик опубликовал в своем Instagram-аккаунте житель столицы. Видео было снято из окна машины. И можно даже заметить, что в какое-то время автомобиль и лыжник едут почти с одинаковой скоростью.

"Ничего необычного, просто лыжник в апреле-месяце", – говорится в публикации.

Между тем в Астане из-за непогоды для школьников и студентов колледжей занятия пройдут в онлайн-формате.

Напомним, что еще в пятницу в связи с ухудшением погоды было ограничено движение для всех видов транспорта на участке трассы "Астана – Петропавловск".

Позже стало известно, что Астану замело снегом. Жители города поделились фотографиями с последствиями снегопада. Незадолго до этого синоптики сообщили, что в столице в выходные дни ожидаются снег и сильный ветер.

Также подразделения ДЧС Астаны выезжали более 10 раз на места, где из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

А вчера сообщалось, что в ночь с 15 на 16 апреля коммунальные службы вывезли из города около 24 тыс. кубометров снега. Более 2,2 тыс. работников были задействованы в уборке снега.

На сегодня в Астане также объявлено штормовое предупреждение – здесь ожидаются метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 0 - плюс 2 градусов, а ночью в столице похолодает до минус 13-15 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016979-lyzhnik-prokatilsya-po-astane-v-seredine-aprelya-i-popal-na-video/