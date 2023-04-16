Жителей ряда регионов Казахстана предупредили о сильных осадках и ветре

Ливень. Иллюстративное фото: Pixabay

Осадки и усиление ветра ожидается во многих регионах Казахстана - объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

17 апреля ночью и утром в Астане ожидается метель. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Завтра в южной половине Акмолинской области тоже пообещали метель, также возможен гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В понедельник ночью на западе, севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный ветер - северный порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, местами порывы до 23-28 м/с.

17 апреля ночью на юге Костанайской области прогнозируется низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке, севере области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Также ночью на юго-востоке Актюбинской области будет низовая метель. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В понедельник в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере области - гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, на севере, юге области порывы 23-28 м/с.

Завтра утром и днем на севере Павлодарской области усилится ветер, порывы до 15-20 м/с.

17 апреля в Абайской области ожидаются осадки, ночью на севере области сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, востоке области - гололед. Также будет сильный ветер - на большей части области 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с.

Завтра на юге, востоке Жетысуской области пообещали сильный дождь, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). Днем на юге, в горных районах ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В понедельник ночью на севере Карагандинской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на большей части области порывы 15-20 м/с, на юге, востоке области временами 23-28 м/с.

17 апреля на севере и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный 15-20, на севере, в центре области 25 м/с.

В начале недели на севере, востоке Улытауской области вероятна низовая метель, гололед, на западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью на большей части, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В понедельник на юге, востоке Алматинской области ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). Днем на юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный на большей части области порывы 15-20, на севере, востоке, в горных районах области временами 24-29 м/с.

Ухудшение погоды в Казахстане

Отметим, что непогода наблюдается в разных регионах Казахстана уже несколько дней. Сильные осадки гололед и усиление ветра прогнозируют в ряде областей уже не первый день.

Вчера казахстанскую столицу замело снегом. Астанчане пошутили, что в середине апреля к ним вернулась зима. Жители города поделились фотографиями с последствиями снегопада.

В столичном ДЧС сообщили, что из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

Сегодня власти города показали, как ликвидируют последствия снегопада.

Также мы писали, что спасатели эвакуировали свыше 20 человек на дорогах Актюбинской области. Транспорт спасенных занесло в кювет. Также из-за непогоды в степи заблудились пастухи

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016954-zhiteley-ryada-regionov-kazahstana-predupredili-o-silnyh-osadkah-i-vetre/