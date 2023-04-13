Из-за чего в казахстанских городах такой грязный воздух, объяснили в Минэкологии

Смог. Иллюстративное Фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

На брифинге в СЦК представитель Минэкологии сообщил, что в восьми городах Казахстана выявлен высокий уровень загрязнения воздуха, передает корреспондент NUR.KZ.

В результате экологического мониторинга высоко загрязненный воздух выявлен в Астане, Алматы, Караганде, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаше и Усть-Каменогорске.

"Причины загрязнения атмосферного воздуха в городах можно разделить на три категории.

В Алматы и Астане основной процент загрязнения приходится на теплоисточники, ТЭЦ и котельные, автотранспорт и частный сектор.

В Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность.

В Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения", - заявил и.о. председателя Комитета экологического регулирования и контроля Айдар Абдуалиев.

Представитель Минэкологии рассказал о мерах, которые будут приниматься в этих городах:

в Алматы сократить выбросы позволят: перевод всех ТЭЦ на газ с помощью строительства газотурбин, закуп акиматом транспорта на электричестве и на газе, усиление контроля за качеством топлива на АЗС, а также мероприятия по решению проблемы утилизации золошлаков;

в Астане водогрейные котлы на ТЭЦ будут переведены на газ, также проблему выбросов поможет решить полная газификация частного сектора в 2025 году;

в Актобе планируют строить новую КОС (канализационное очистное сооружение), а также модернизировать цеха "Казхрома", что снизит выбросы на 30%, до конца 2024 года планируют построить еще 6 полигонов для твердых бытовых отходов;

в Усть-Каменогорске предусмотрено строительство 4-х установок по доочистке сернистого газа в "Казцинке", чтобы выбросы серы снизились на 2,2 тысячи тонн, строительство, реконструкция и ремонт оборудования, инженерных сетей, стоков и очистных хозфекальных сооружений в коммунальных предприятиях, а также подключение частого сектора к центральному отоплению;

в Темиртау основные выбросы приходятся на "АрселорМиттал Темиртау", поэтому большинство мероприятий направлены на контроль их снижения именно у АМТ, также выбросы снижают за счет газификации частного сектора и создания зеленого пояса вокруг города;

в Караганде основным источником выбросов является предприятие "Караганда Энергоцентр", включенное в нацплан "Жасыл Казахстан", по которому планируется сократить выбросы на треть;

в Балхаше 74% выбросов приходится на Балхашский медеплавильный завод, для которого также предусмотрен ряд мероприятий для их снижения, также в "Казахмыс Смэлтинг" планируют построить сернокислотный цех для снижения выброса серы в 2 раза;

в Атырау 59% выбросов приходится на Атырауский нефтеперерабатывающий завод, где в 2023 году должна завершиться рекультивация полей испарения "Тухлая балка", также в 2024 году должна закончиться очистка пруда-испарителя "Квадрат". Кроме того, в Атырау планируют завершить строительство КОС на левом берегу и реконструировать в 2023 году канализационно-очистительные сооружения на правом берегу.

Что не так с экологией в казахстанских городах?

Напомним, в декабре прошлого года в Комитете экологического регулирования и контроля МЭГПР РК перечислили самые загрязненные города Казахстана. Из 45 промышленных городов и мегаполисов девять показали высокий уровень загрязнения атмосферы. Это Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент.

В Департаменте экологии по городу Алматы отметили, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в южной столице являются автотранспорт, энергетический и негазифицированный частный сектор.

При этом еще в августе экс-министр экологии Сериккали Брекешев заявил, что запланирован перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 80% к 2025 году. Однако о переводе всех ТЭЦ в мегаполисе на газ также сообщалось еще в 2020 году.

К тому же акимат Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" представили проект нового Генплана города до 2040 года. Согласно презентации, для создания ветра необходимо, чтобы в городе были открытые и закрытые пространства. Например, можно организовать сквозные арки, террасы, поднять здания на опоры или грамотно вписать в застройку водные поверхности.

В феврале экологи Астаны сообщали, что цвет смога в столице стал изменяться. По их словам, воздух стал немного чище из-за того, что часть жилых домов подключили к газу.

Между тем премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что подключение населения Астаны к газу остается на низком уровне, из-за чего столица по-прежнему утопает в смоге.

В начале апреля жители Атырау пожаловались на густой дым и запах гари. Причиной этого стало возгорание камыша на побережье Каспийского моря. Для борьбы с огнем был задействован вертолет.

Позже в Минэкологии сообщили, что в Атырау произошло горение камыша в ГПР "Акжайык", задымление на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и сжигание газа на факеле на ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPl). Вкупе с неблагоприятными метеорологическими условиями и отсутствием ветра эти внештатные ситуации создали критическую экологическую обстановку в городе. В связи с этим ведомство попросило прокуратуру проверить два предприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016628-pochemu-v-gorodah-kazahstana-takoy-zagryaznennyy-vozduh-obyasnili-v-minekologii/