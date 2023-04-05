Смог и дым в Атырау: Минэкологии просит прокуратуру проверить два предприятия

Смог в Атырау. Кадр из видео: instagram.com/manarbek93

В Атырау произошло наслоение нескольких внештатных ситуаций, которые вкупе с неблагоприятными метеоусловиями и отсутствием ветра создали критическую обстановку, передает официальный сайт Минэкологии.

Как сообщает ведомство, 3 апреля в Атырау произошло горение камыша в ГПР "Акжайык", задымление на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и сжигание газа на факеле на ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPl). Вкупе с неблагоприятными метеорологическими условиями и отсутствием ветра эти внештатные ситуации создали критическую экологическую обстановку в городе.

По информации Минэкологии, на АНПЗ в результате попадания жидкости в топливный газ произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2, что вызвало задымление печи УЗК (узел замедленного коксования). Задымление началось в 10:32, закончилось в 10:47.

"На интегрированном газохимическом комплексе по производству полипропилена (ИГХК) ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPl) в 10:59 в связи с коротким замыканием на воздушной линии 220 кВ Л-2025 АО "KEGOC" произошла аварийная остановка генерирующих установок на ПГТЭС ТОО KUS, что привело к нестабильной работе электрических приемников на ИГХК и произведению сброса давления на факел", – добавили в ведомстве.

В Минэкологии подчеркнули, что на данный момент ведется работа по регистрации проверки в отношении двух предприятий в органах прокуратуры. Обстоятельства по двум фактам устанавливаются.

"Экологические показатели предприятий, особенно АНПЗ, являются устойчиво неудовлетворительными. Так, систематически фиксируются нарушения экологического законодательства и сжигание газа на факелах.

В прошлом году за систематические нарушения Департаментом экологии по Атырауской области были направлены материалы в суд по приостановлению экологического разрешения АНПЗ. В этом году качественных улучшений мы не увидели.

В связи с этим предприятия должны взять вопрос улучшения своих экологических показателей на контроль и привести все в соответствие в кратчайшие сроки", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по данному вопросу министерством будет направлено письмо материнской компании АНПЗ и KPI – "КазМунайГаз" совместно с "Самұрық Қазына Өндеу".

Напомним, 3 апреля жители Атырау пожаловались на густой дым и запах гари. Причиной этого стало возгорание камыша на побережье Каспийского моря. Вчера стало известно, что загоревшийся камыш не могут потушить уже третьи сутки. Для борьбы с огнем был задействован вертолет.

Добавим, что по информации на сайте АНПЗ, Атырауский нефтеперерабатывающий завод – один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунай"Газ" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4 %.

Kazakhstan Petrochemical Industries Inc, согласно информации на сайте компании, является оператором первой фазы проекта строительства первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области.

Товарищество начало свою деятельность в 2008 году и является участником специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк", на территории которой выполняется реализация проекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015483-smog-i-dym-v-atyrau-minekologii-prosit-prokuraturu-proverit-dva-predpriyatiya/