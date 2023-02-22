Премьер-министр: Астана по-прежнему утопает в смоге

Смог в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что подключение населения Астаны к газу остается на низком уровне, из-за чего столица по-прежнему утопает в смоге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Темпы подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к долгожданному газу остаются на довольно низком уровне.

Жители этих регионов жалуются на отсутствие газораспределительных сетей, волокиту с разрешительными документами и дорогое подключение. (…) Кроме сельских населенных пунктов в городах также сохраняются проблемы с обеспечением населения газом.

В итоге, сами видите, Астана по-прежнему утопает в смоге и лидирует в мировых рейтингах по уровню загрязнения воздуха", – заявил Смаилов.

Он добавил, что в Алматы также сдвигаются сроки строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2.

Премьер поручил акимам регионов и компании QazaqGaz взять вопросы газификации на особый контроль.

Напомним, на прошлой неделе экологи Астаны сообщали, что цвет смога в столице стал изменяться. По их словам, воздух стал немного чище из-за того, что часть жилых домов подключили к газу.

Как сообщалось ранее на официальном сайте акимата Астаны, газификация столицы началась в 2019 году. Подключение к газу промышленного сектора и жилых массивов столицы проводится в три этапа:

первый этап - жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный, район Юго-Востока;

второй этап - жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар, Пригородный, Garden Village и Family Village, микрорайон Тельман;

третий этап - жилые массивы Ильинка, Шубар, Ондирис.

В 2020 году сообщалось, что газификация этих районов столицы будет завершена до 2023 года.

При этом в октябре прошлого года ведомство сообщало, что к концу 2022 года полностью обеспечены возможностью подключить газ жители районов Сарыарка и Алматы, в Байконурском и Есильском районе еще ведутся работы по строительству подводящего газопровода.

Тогда же сообщалось, что в 2022 году начато строительство подводящих сетей газа к районным котельным микрорайона Тельман и к жилым массивам Ильинка (Уркер), Ондирис, Пригородный, Family Village, Garden Village.

Отметим также, что в конце января этого года президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны заявил, что газификация города идет "со скрипом".

"Со скрипом идет и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства. В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата - довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек.

Из-за низких темпов газификации ухудшается экология - в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог", - заявил глава государства.

Он поручил правительству и акимату завершить работы по газификации к установленному сроку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010374-premer-kazahstana-smailov-astana-po-prezhnemu-utopaet-v-smoge/