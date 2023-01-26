Пробить проемы в жилых домах для борьбы со смогом предлагают в Алматы

Смог в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Акимат Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" представили проект нового Генплана города до 2040 года. В настоящее время продолжаются общественные обсуждения. Разработчики предлагают не только развитие инфраструктуры, агломерации и модернизацию инженерных сетей, но и необычные способы борьбы со смогом, передает корреспондент NUR.KZ.

Презентация Генплана Алматы содержит часть, посвященную разработке архитектурно-градостроительных решений для очистки воздушного бассейна Алматы от смога, с учетом ветрового режима.

Так, по мнению разработчиков, для решения задачи архитектурными методами нужно справиться с двумя проблемами.

Первая — это штиль, не позволяющий смогу рассеяться. Из-за географического положения такая ситуация в Алматы наблюдается на протяжении большей части года. Необходимо, чтобы в городе появился ветер. Вторая проблема — это инверсионный слой, который формируется на высоте 200-300 м над городом и отражает смог обратно на Землю. По мнению разработчиков, необходима пробивка этого экрана.

Скриншот презентации разработчиков Генплана Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Авторы презентации отмечают, что для создания ветра необходимо, чтобы в городе были открытые и закрытые пространства. Например, можно организовать сквозные арки, террасы, поднять здания на опоры или грамотно вписать в застройку водные поверхности.

Скриншот презентации разработчиков Генплана Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также авторы Генплана считают, что добиться движения воздуха можно с помощью арок в домах, которые можно пробить в уже построенных домах города. Для этого нужно выкупить квартиры. Для одного проема достаточно одной квартиры.

"На уровне 200-300 м над нашим городом возникает устойчивый инверсионный слой, который не только препятствует рассеиванию смога, но и служит экраном, отражающим обратно на землю весь факел вредных веществ, тем самым увеличивая их концентрацию смога во много раз.

То есть, мы с вами живем в сосуде с вредными химическими реактивами при очень плотно закрытой крышке. Нужно пробить эту "крышку", — говорится в презентации разработчиков.

Для этого при строительстве ЖК нужно использовать специальные методы, которые будут учитывать движение воздуха. При этом эффекта "антисмог" можно добиться с помощью малых архитектурных форм.

Скриншот презентации разработчиков Генплана Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Наши предки хорошо знали законы аэродинамики и успешно применяли их в архитектуре. Они улавливали поток ветра и направляли его в помещения.

В Казахстане имелись дома – коржины. Дворовые пространства, айваны – это переходные пространства, где негативные факторы преобразовывались в позитивные", — говорится в презентации разработчиков.

Напомним, что аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Ауэзовского района города высказался об обновлении инженерной инфраструктуры в многоэтажках. По его словам, панельные дома исчерпали свой ресурс и требуют сноса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006923-probit-proemy-v-zhilyh-domah-dlya-borby-so-smogom-predlagayut-v-almaty/