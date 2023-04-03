Cмог и запах гари накрыли Атырау

Вид на город. Кадр из видео: instagram.com/myrzaguatov

Жители Атырау пожаловались на густой дым и запах гари. Причиной этого стало возгорание камыша на побережье Каспийского моря, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщает Департамент по ЧС Атырауской области, возгорание камыша произошло 2 апреля в 30 километрах от села Дамба, на побережье Каспийского моря, на территории ГПР "Акжайык".

"По состоянию на 19:00 площадь горения тростниковой растительности составила 85 га. Силами ДЧС совместно с сотрудниками РГП "Ақ Жайық" было ликвидировано 80 га возгорания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения возгорания камыша было задействовано 10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области, а также 30 человек, 9 единиц техники, 2 лодки, 4 мотопомпы ГПР "Ак Жайык".

"Тушение тростниковой растительности усложняется сильными порывами ветра. Угрозы распространения в населенные пункты нет. Тушение продолжается", – добавили в пресс-службе ДЧС региона.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015102-cmog-i-zapah-gari-nakryli-atyrau-video/