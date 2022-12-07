Девять городов Казахстана вошли в список самых загрязненных в стране

Смог в Алматы. Фото: NUR.KZ

Глава Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК перечислил самые загрязненные города Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Зулфухар Жолдасов сообщил, что был проведен экологический мониторинг.

"По его результатам из 45 промышленных городов и мегаполисов девять показали высокий уровень загрязнения атмосферы. Это Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент", – перечислил он.

В прошлом году, по его словам, количество таких городов составляло 10. Но в начале года из списка городов с высоким уровнем загрязнения в зону средней загрязненности перешел город Жезказган.

Согласно данным сайта IQAir за 7 декабря, индекс качества воздуха (AQI) и загрязнение атмосферы PM2.5 в Алматы составляет 171. Концентрация PM2.5 в Алматы сейчас в 18.8 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

При этом качество воздуха считается удовлетворительным, а загрязнение воздуха практически не представляет опасности при AQI от 0 до 50.

В Шымкенте AQI составляет 175, в Астане – 161, в Атырау – 156, в Темиртау – 155.

Ранее депутат Закиржан Кузиев заявил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, Казахстан занимает 20-е место из 221 страны по выбросу углекислого газа в окружающую среду. А на душу населения находится в первой десятке.

А в конце октября синоптики призывали жителей Астаны, Алматы и Актау по возможности меньше находиться на улице из-за повышенного уровня загрязнения воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000548-devyat-gorodov-kazahstana-voshli-v-spisok-samyh-zagryaznennyh-v-strane/