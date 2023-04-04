Третий день тушат камыш в Атырауской области: МЧС задействовало вертолеты (видео)

Горящий камыш. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Спасатели в Атырауской области уже третий день не могут потушить загоревшийся камыш. Сегодня для борьбы с огнем был задействован вертолет, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Как сообщили представители ведомства, на данный момент пожарным удалось ликвидировать более 80 гектаров возгорания. При этом общая площадь пожара составляет 89,5 гектаров.

"Где отсутствует доступ пожарной техники из-за заболоченной местности, применяются ранцевые огнетушители и хлопушки в пешем порядке. На других участках, где возможен проезд, используется соответствующая пожарная техника", – рассказали в МЧС.

При этом сегодня с 5 часов вечера к борьбе с огнем привлекли вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" с водосливным устройством.

По данным пресс-службы МЧС, с 17:50 до 20:53 вертолет совершил 20 сбросов воды по 3 тонны.

"Всего в тушении пожара задействовано более 70 человек и порядка 20 единиц техники различного назначения", – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Атырау жаловались на густой дым и запах гари. Причиной этого стало возгорание камыша на побережье Каспийского моря.

Возгорание произошло 2 апреля в 30 километрах от села Дамба, на побережье Каспийского моря, на территории ГПР "Акжайык".

Добавим, что основным предметом деятельности АО "Казавиаспас" является оказание авиационных услуг уполномоченному госоргану в области гражданской защиты и осуществление иной хозяйственной деятельности в сфере гражданской авиации. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Воздушные суда МЧС РК выполняют полеты по доставке гуманитарных грузов, спасательных отрядов и спецтехники в зоны чрезвычайных происшествий. Кроме того, авиация МЧС привлекается для осуществления облета паводковых зон и горных склонов города Алматы с целью проведения авиационной разведки и оценки паводковой и ледовой обстановки, обеспечивает восстановительные работы после ЧС, участвует в работах по спасению терпящих бедствие рыбаков, по тушению степных и лесных пожаров.

Также акционерное общество "Казавиаспас" занимает особое место в деятельности МЧС РК по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015454-tretiy-den-tushat-kamysh-v-atyrauskoy-oblasti-mchs-zadeystvovalo-vertolety-video/