Когда воздух в Алматы станет чище, рассказали в Минэкологии

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На заседании правительства глава Минэкологии Казахстана заявил о том, что к 2025 году объем выбросов от ТЭЦ-2 в Алматы существенно снизится, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил министр экологии Сериккали Брекешев, запланирован перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 80% к 2025 году.

Качество воздуха в Алматы является одной из актуальнейших проблем горожан. Алматинцы нередко жалуются на смог, окутавший мегаполис.

Одной из главных причин загрязнения воздуха горожане и эксперты называли ТЭЦ. Несколько лет назад инициативные жители города даже сняли видеоролик о том, как ТЭЦ "убивает" воздух в Алматы.

В октябре 2020 года сообщалось, что все ТЭЦ Алматы переведут на газ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984365-kogda-vozduh-v-almaty-stanet-chische-rasskazali-v-minekologii/