Цвет смога стал меняться в Астане (видео)

Смог в Астане. Архивное фото: NUR.KZ

Уже несколько дней Астану застилает серый смог. В некоторых районах удушливая пелена гораздо плотнее, чем в других. Почему в разных частях города дышится по-разному и что делают власти города, чтобы решить проблему, рассказывается на сайте телеканала КТК.

Столичный ветер давно стал не только визитной карточкой Астаны, но и обязательным условием проживания здесь в отопительный сезон. Как только он затихает, появляется смог. Самый загрязненный воздух – в районах, где дома с печным отоплением.

Айгуль Тулеубекова живет в частном секторе и всю зиму напролет топит печь углем, как и ее соседи. Кроме того, что дома из-за этого все время пыльно от золы и копоти, говорит Айгуль, так еще и воздух в этом районе, особенно в безветренные дни, грязный.

"Смог замечаем. У нас постоянно стоит смог. Ветра нет, поэтому стоит смог. Хотелось бы, чтобы улица наша была почище, чтобы воздух был почище", – признается астанчанка.

Экологи заявляют, что воздух в столице станет чище только тогда, когда все частные дома города будут отапливаться газом, а не углем. По частному сектору уже проводят сети. За четыре года этой работы небо в столице стало проясняться.

"Сравнительно мы по цвету смога уже видим, что есть улучшения, потому что цвет стал меняться. Это визуально является таким показателем того, что все-таки взвешенных частиц снижается количество", – рассказала эколог Лаура Маликова.

И если столичную теплоэлектростанцию частично уже перевели на голубое топливо, то с подключением к газу домов частного сектора все гораздо сложнее. В акимате при этом заявляют, что работа идет по плану – и уже меньше, чем через два года к газу подключат всех.

"В жилых массивах города, столицы, у нас насчитывается порядка 20 тысяч жилых домов, то есть частного сектора. Из них акимат на сегодня подвел сети централизованного газоснабжения к 12 тысячам абонентов. Завершение всех проектов основного проекта газификации у нас планируется в 2025 году", – заявил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата Астаны Максат Есмагулов

Айгуль Тулеубекова в число тех 12 тысяч абонентов пока не входит. Но с нетерпением ждет момента, когда больше не придется возиться с углем. И даже круглая сумма, которая понадобится для подключения к газу, ее не пугает.

"Хотя будет работа стоить под миллион, но зато будет более-менее чисто, удобно будет. Хотелось бы, чтобы провели газ. Мечтаем о газе", - заявила горожанка.

Кроме того, сам газ, подсчитала Айгуль, будет обходиться дешевле, чем уголь. Прошлой осенью, вспоминает астанчанка, за каждую тонну ей пришлось отдать по 18 тысяч тенге.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009768-tsvet-smoga-stal-menyatsya-v-astane-video/