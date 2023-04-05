Казахстанские АЗС предупредили об ответственности за ограничение при реализации ГСМ

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Агентство по защите и развитию конкуренции обратилось к казахстанским бизнесменам - АЗС предупредили об ответственности за ограничение при реализации ГСМ, сообщается на официальном сайте ведомства.

В АЗРК напомнили, что данные действия являются нарушением антимонопольного законодательства.

"Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и действия доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара", - говорится в сообщении ведомства.

По информации АЗРК, госорганами на ежедневной основе проводится мониторинг реализации нефтепродуктов на АЗС и базах хранения.

"Независимо от планируемого повышения цен, субъекты предпринимательства при наличии ГСМ обязаны осуществлять своевременную их реализацию по установленным ценам. При увеличении объемов остатков и ограничениях реализации ГСМ в отношении недобросовестных предпринимателей будут приняты меры реагирования", - пообещали в агентстве.

Как уточнили в ведомстве, кодекс об административных правонарушениях за нарушение антимонопольного законодательства предусматривает наложение штрафа в размере до 5% от дохода компании.

В настоящее время, территориальные органы Агентства по защите и развитию конкуренции изучают факты ограничения реализации ГСМ на предмет наличия признаков нарушения законодательства.

АЗРК призвало предпринимателей неукоснительно соблюдать требования конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию ГСМ в полном объеме.

"Также просим граждан в случаях отказа в продаже ГСМ обращаться в территориальные подразделения Агентства, а при превышении установленных цен - в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики", - добавили в ведомстве.

Ситуация с ГСМ в Казахстане

В июле прошлого года в Казахстане ввели запрет на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов сроком на шесть месяцев. В декабре в правительстве собирались вновь продлить данный запрет – на портале "Открытые НПА" был опубликован соответствующий проект совместного приказа.

В конце января Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана подписали приказ, согласно которому запрет на вывоз с территории страны бензина и дизтоплива продлен еще на 6 месяцев.

В этот период премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить контроль за ГСМ для снижения "вымывания" топлива за пределы страны.

Кроме того, в казахстанских регионах были установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. Также мы писали, что за прошлый год горюче-смазочные материалы успели подорожать на 2,5%.

На днях экс-глава Минэнерго Болат Акчулаков сообщил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

А накануне премьер-министр республики Алихан Смаилов объявил, что в Казахстане неминуемо повышение цен на топливо.

Новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев сегодня рассказал, из-за чего в Казахстане планируют повысить цены на горюче-смазочные материалы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015620-kazahstanskie-azs-predupredili-ob-otvetstvennosti-za-ogranichenie-pri-realizatsii-gsm/