Сообщение о полной остановке ТЭЦ Экибастуза опровергли в акимате Павлодарской области

Асаин Байханов и Сунгат Есимханов на ТЭЦ в Экибастузе. Фото: instagram.com/pavlodar_region

В казахстанских соцсетях распространилась информация о том, что ТЭЦ города Экибастуза полностью остановлена. В акимате Павлодарской области заявили, что, несмотря на повреждение трубопровода, сообщения о полной остановке ТЭЦ не соответствуют действительности, передает Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что еще 18 февраля в 16:30 повреждение на трубопроводе сетевой воды Экибастузской ТЭЦ, которое произошло накануне ночью, устранили. При этом в течение дня станция не останавливалась и продолжала работу на пониженных параметрах.

После устранения повреждения началось заполнение трех ранее отключенных водогрейных котлоагрегатов № 11, 12, 13 и их растопка.

На экибастузкой ТЭЦ находились аким области Асаин Байханов, а также председатель Комитета атомного и энергетического надзора Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов. Всего в работах были задействованы 140 человек.

Жителей Экибастуза попросили доверять информации только из официальных источников.

При этом, по данным ТОО "Экибастузтеплоэнерго", сейчас в работе находятся три водогрейных и три энергетических котла. Об этом сообщили на оперативном штабе с участием акима Павлодарской области Асаина Байханова, передает издание.

Сейчас температура теплоподачи составляет 71 градус, и 47 градусов – на "обратке".

На данный момент ведется ремонт котла № 14, его обещают запустить в работу сегодня ближе к 20:00.

Напомним, что сегодня о ситуации с теплоснабжением Экибастуза рассказывали представители Министерства энергетики РК. Подчеркивалось, что она находится на контроле правительства.

"На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Ситуация находится на контроле правительства", – говорилось в сообщении.

Ситуация в Экибастузе после ноябрьской аварии на ТЭЦ

27 ноября 2022 года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

Несмотря на то, что авария была устранена, в городе регулярно сообщалось об отключениях отопления.

Так, 17 декабря аким города Аян Бейсекин сообщил, что жители все еще продолжают жаловаться на недостаточно комфортную температуру в квартирах.

Перед Новым годом несколько раз появлялись сообщения о том, что в Экибастузе из-за повреждений на теплосетях временно будет отключена подача тепла в ряде зданий.

Повреждения продолжали устранять и в начале января, при этом отключая подачу тепла в жилые дома и офисные здания.

Ночью 7 января на экибастузкой станции произошла внештатная ситуация: в работе осталось три котлоагрегата из шести, температура подачи тепла на город была снижена до 47 градусов.

В начале февраля стало известно, что в Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

Кроме того, во время рабочей поездки в Экибастуз в середине февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина и потребовал от акционеров компании снять его с должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009993-soobschenie-o-polnoy-ostanovke-tets-ekibastuza-oprovergli-v-akimate-pavlodarskoy-oblasti/