Будут ли проверять турецких застройщиков в Казахстане, ответили в правительстве

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-премьер-министр Роман Скляр в кулуарах сената рассказал, будут ли власти проверять турецких застройщиков, которые реализуют проекты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

После разрушительного землетрясения, которое унесло жизни десятков тысяч людей, в Турции начались аресты архитекторов и застройщиков.

Позже стало известно, что в Румынии проверят все здания, построенные турецкими компаниями.

В связи с этим журналисты поинтересовались у вице-премьер-министра Романа Скляра, который курирует инфраструктурные вопросы, планируются ли такие проверки в Казахстане.

"Насколько я знаю, сейчас такой проверки не проводится и пока не планируется", – коротко ответил он.

Напомним, в начале недели стало известно, что в Турции арестовали 8 подрядчиков разрушенных землетрясением домов.

Землетрясение в Турции

6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. В этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также затронули соседнюю Сирию.

На данный момент число жертв землетрясения в Турции достигло 38 044 человек. При этом в Сирии уже насчитывается 5 800 погибших.

В результате землетрясения погибли двое казахстанцев – Мирболат Курмашев и Адиль Кадырбеков. Вечером 11 февраля их тела были доставлены в Алматы.

Казахстан выделил пострадавшей от землетрясений Турции помощь в виде одного миллиона долларов. Позже стало известно, что Казахстан направит пострадавшей стране дополнительную гуманитарную помощь.

Помимо этого в Турции работают и казахстанские спасатели – первый эшелон прибыл в Турцию 7 февраля, а на следующий день к работе приступила вторая группа спасателей из РК.

Ранее представители МЧС рассказывали о том, как казахстанские спасатели в течение 20 часов вызволяли из-под завалов в Турции отца с детьми, а также показывали трогательное видео о работе казахстанских собак-спасателей в Турции показали.

Добавим, что вчера на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным СМИ, в результате толчков обрушилось несколько зданий, пострадавших при первых землетрясениях в начале февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009898-budut-li-proveryat-turetskih-zastroyschikov-v-kazahstane-otvetili-v-pravitelstve/