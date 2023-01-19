Герб Улытауской области раскритиковали в Сети

Герб Улытауской области. Фото: instagram.com/ulytauregion

Акимат Улытауской области на своей официальной странице в Instagram опубликовал утвержденный эскиз герба региона. Однако далеко не всем пользователям он понравился, люди стали оставлять критические комментарии.

Акимат сообщил, что утвержден герб Улытауской области. Только вот не все казахстанцы оказались от него в восторге.

"Были варианты куда круче", "Очень стыдно за такую эмблему, нечем гордиться за область. За 30 тыс. тенге даже в Алматы или Жезказгане вы можете у нормального дизайнера заказать, это вам не асфальт, что усложнит вашу работу! Это же имидж города, области", "Наймите нормального дизайнера/студию, их услуги не так дорого стоят. Зато потом не стыдно будет на всю страну показать", "Насколько я смотрела и читала, голосовали за другие номера. Были лучше", "Капец. Все начинается с логотипа. Какой логотип, такая и область будет", "Пусто было, пусто и останется. Детский рисунок", "Смех да и только", - пишут комментаторы.

Между тем в акимате региона отметили, что конкурс на лучший эскизный проект герба Улытауской области проходил в течение нескольких месяцев. Свое видение представили порядка 130 дизайнеров из разных уголков Казахстана.

"Все эскизы были показаны жителям и гостям Жезказгана в рамках специально организованной выставки 12-18 декабря 2022 года.

В результате члены комиссии вместе с жителями, посетившими выставку, отобрали 18 лучших эскизов", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что принять участие в выборе герба также можно было посредством голосования в соцсетях. По результатам онлайн-голосования наибольшее количество голосов набрал вариант №15.

"Эскизный проект, ставший победителем, является результатом труда нашего земляка, члена Евразийского союза дизайнеров Шахибадена Сейткенова.

Герб области Улытау представляет собой одноцветное контурное изображение гор. В нижней части герба - надпись "ŪLYTAU". В цветном изображении герб области Улытау имеет два цвета: коричневый и синий.

Центральное место на гербе занимает рисунок, напоминающий горы Улытау. Однако образ гор - не просто воспроизведение рельефа, это емкий художественно-эстетический образ, символ свободы, пути навстречу будущему, символ духовного восхождения.

Надпись "ŪLYTAU", расположенная снизу, стилизована под петроглифы Танбалы тас. Это, в свою очередь, символизирует богатую историю нашего края, многовековые традиции сплочения и целостности народа", - поясняют в акимате.

По мнению властей, выбранный жителями герб неразрывно связывает прошлое, настоящее и будущее региона.

"Отныне этот герб будет являться одним из отличительных признаков области Улытау. Эталон герба утвержден специальной комиссией, в состав которой вошли известные в регионе ученые и художники, историки и педагоги, многоуважаемые ветераны и общественные деятели. Председателем комиссии выступил Жандарбек Малибеков, автор Государственного герба РК", - резюмировали в акимате региона.

Напомним, в марте 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании двух новых областей - Абайской и Улытауской. Центр Абайской области - Семей, Улытауской - Жезказган.

Эту новость в акимате Жезказгана встретили аплодисментами. Главой региона был назначен, а затем переназначен Берик Абдыгалиулы. Его заместителями стали Аман Барикенов, Улантай Усенов, Галымжан Кусмангали.

Акимом Жезказгана назначен Кайрат Шайжанов, который до этого был директором департамента управления активами НАО "НАНОЦ" МСХ РК.

Позже были официально установлены границы Улытауской области. Площадь составила 18 893 661 га. В нее включены земли городов Жезказган, Сатпаев и Каражал, Жанааркинского и Улытауского районов, которые ранее относились к Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005976-gerb-ulytauskoy-oblasti-raskritikovali-v-seti/