Аплодисментами в акимате Жезказгана встретили новость о создании Улытауской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/etozhez

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена бурная реакция чиновников, общественников и старейшин на новость о создании Улытауской области. Ролик прокомментировали в акимате Жезказгана, передает корреспондент NUR.KZ.

На видео попали аксакалы в национальной одежде, собравшиеся в одном зале, предположительно, местного акимата, которые внимательно слушали Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 16 марта.

Узнав об инициативе главы государства о создании Улытауской области, они стали аплодировать и обниматься, поздравляя друг друга.

Видео прокомментировали в пресс-службе акимата Жезказгана. В ведомстве подтвердили, что запись была сделана в местном акимате.

"Это люди, которые собрались в акимате послушать Послание президента вместе с главой города. Среди них были аксакалы, общественники, ветераны труда, молодежь, работники акимата.

Сообщение о создании Улытауской области и определении ее центром Жезказгана стало неожиданной, радостной новостью для всех. И вот такая реакция была у людей", - отметили в пресс-службе акимата.

Напомним, 16 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с Посланием озвучил инициативу о создании Улытауской области, определив ее центром город Жезказган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961191-aplodismentami-v-akimate-zhezkazgana-vstretili-novost-o-sozdanii-ulytauskoy-oblasti-video/