Назначен новый аким Жезказгана

Кайрат Шайжанов. Фото: instagram.com/akimatzhez

Кайрат Шайжанов назначен на должность акима Жезказгана. Соответствующее распоряжение подписал глава Улытауской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Об этом сообщается на официальной странице акимата Жезказгана в Instagram.

Кайрату Абдуллаевичу 44 года. Родился в поселке Атасу Жанааркинского района.

Имеет два высших образования: окончил Карагандинский государственный технический университет и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 2000 году. В разные годы трудился в сфере бизнеса и на различных государственных должностях.

В 2009-2013 годах был заместителем акима Сатпаева, в 2015-2018 годах занимал должность акима Осакаровского района Карагандинской области.

С 2019 года по настоящее время был директором департамента управления активами НАО "НАНОЦ" МСХ РК.

Женат, имеет 4 детей.

Напомним, ранее стало известно, что Кайрат Абсаттаров покинул должность акима Жезказгана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1976040-naznachen-novyy-akim-zhezkazgana/