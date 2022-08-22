Назначен заместитель акима Улытауской области

Галымжан Кусмангали. Фото: facebook.com/ulytau.gov.kz

Галымжан Кусмангали, ранее работавший директором РГУ "Қоғамдық келісім" Министерства информации и общественного развития РК, назначен заместителем главы Улытауской области. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Галымжан Муратович родился в 1983 году в поселке Жайрем. Выпускник гимназии им. Сейфуллина в Сатпаеве.

Окончил Евразийский национальный университет им. Гумилева. Магистр социальных наук.

Трудовую деятельность начал в 2005 году главным специалистом Департамента внутренней политики Астаны.

В разные годы занимал ответственные должности в НДП "Нур Отан", аппарате Мажилиса Парламента РК, Центральной избирательной комиссии, Администрации президента РК, Агентстве РК по противодействию коррупции.

С 2021 года до настоящего назначения работал директором РГУ "Қоғамдық келісім" Министерства информации и общественного развития РК.

Напомним, ранее были назначены два заместителя акима Улытауской области. Ими стали Аман Барикенов и Улантай Усенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984239-naznachen-zamestitel-akima-ulytauskoy-oblasti/