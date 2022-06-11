Назначен аким Улытауской области

Берик Абдыгалиулы. Фото: Акорда

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Улытауской области, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Әбдіғалиұлы Берік акимом области Ұлытау", - говорится в тексте документа.

Берик Абдыгалиулы родился 18 сентября 1971 года в Карагандинской области. В 1994 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби по специальности "История". Кандидат политических наук.

Свой трудовой путь начал 28 лет назад с должности научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

В разные годы был акимом Жезказгана, Аркалыка, замакима Темиртау. Работал в Администрации президента Казахстана, возглавлял научно-методический центр "Архив-2025", Президентский Фонд развития государственного языка и другие организации.

Также в свое время был акимом Улытауского района Карагандинской области.

Напомним, что 8 июня текущего года официально вступил в силу указ главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане трех новых областей: Абайской, Улытауской и Жетысуской.

В тот же день был избран секретарь маслихата Улытауской области. Им стал Бауржан Шингисов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973645-naznachen-akim-ulytauskoy-oblasti/