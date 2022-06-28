Назначены заместители акима Улытауской области

Аман Барикенов и Улантай Усенов. Фото: instagram.com/akimatzhez

Назначены два заместителя акима Улытауской области. Ими стали Аман Барикенов и Улантай Усенов. Об этом сообщается на официальной странице акимата Жезказгана в Instagram.

Заместителем главы региона стал Аман Барикенов. Ему 36 лет. Родился в Жезказгане. Выпускник школы-лицея №7 имени Сатпаева.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, Казахский гуманитарно-юридический университет, АО "Финансовая академия". Магистр экономических наук.

Трудовой путь начал в 2008 году экспертом департамента развития бухгалтерского учета, аудиторской деятельности и финансового контроля Министерства финансов РК.

В разные годы занимал ответственные государственные должности в Министерстве финансов и Канцелярии премьер-министра РК.

С 2019 года до настоящего назначения был заведующим экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

Женат, имеет 3 детей.

Также заместителем акима Улытауской области стал Улантай Усенов. Ему 47 лет. Родился в Жанааркинском районе.

Окончил Жезказганский университет имени Байконурова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 2000 году специалистом аппарата Жанааркинского районного маслихата. В разные годы трудился на ответственных государственных постах в Жанааркинском, Абайском районах и городе Сатпаеве.

С 2018 года до назначения на новую должность был руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

Женат, имеет 2 детей.

Кроме того, Абзал Жайлыбаев назначен руководителем аппарата акима Улытауской области. Ему 39 лет. Родился в поселке Атасу Жанааркинского района.

Окончил Карагандинский государственный технический университет и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Магистр экономики и бизнеса.

Трудовой путь начал в 2004 году программистом в налоговом комитете по Жанааркинскому району. В разные годы занимал различные государственные должности в аппарате акима и отделе финансов Жанааркинского района, а также в аппарате акима Карагандинской области.

С 2021 года до назначения на новую должность был руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

Женат, имеет 3 детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1976039-naznacheny-zamestiteli-akima-ulytauskoy-oblasti/